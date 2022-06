Photo ROBERT SKINNER, LA PRESSE

La soprano Marie-Josée Lord est fière de faire partie de la troupe et considère l’occasion comme un réel privilège. « C’est un bon moment pour nous rassembler et pour faire du Québec notre “terre de vie”, peu importe nos origines, et célébrer l’histoire du Québec. C’est comme si on prenait une soirée pour se reconnecter à cette identité, à notre terre, et à notre nation », note celle qui trouve inspirant de côtoyer des artistes aux formes d’art complémentaires. « J’ai une forme d’art totalement différente de celle des autres invités. J’aime toujours faire partie de cette espèce d’amalgame musical parce que c’est ça, l’art. L’art n’est pas fait pour être sectionné et isolé dans des coins. L’art est fait d’influences. »