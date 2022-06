G’Zaagiin – Je te promets une forêt est une création réunissant une violoncelliste d’Abitibi, une comédienne aux origines française et anishinaabeg et une metteure en scène aux racines polonaises.

Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

G’Zaagiin à la Maison Théâtre

La Maison Théâtre convie les tout-petits (1 à 5 ans) au concert théâtral G’Zaagiin – Je te promets une forêt. Il s’agit d’une création réunissant une violoncelliste d’Abitibi, une comédienne aux origines française et anishinaabeg et une metteure en scène aux racines polonaises. « G’zaagiin » signifie « Je t’aime » en anishinaabemowin et le spectacle entend créer des paysages sonores évoquant une « forêt imaginaire ».

Du 8 au 19 juin à la Maison Théâtre.

Marc Drouin expose ses collages

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Chimère 2, le fruit défendu, un collage de Marc Drouin

Le collagiste Marc Drouin expose actuellement ses œuvres, jusqu’à dimanche, à la galerie Le 1040. Son corpus La patience des traces est constitué de collages délicats faits avec du papier recyclé, du papier de soie ou des patrons de couture. Pour évoquer des paysages qui semblent passifs, mais laissent des traces dans la mémoire.

À voir au 1040, rue Marie-Anne Est, à Montréal.

Le festival Mural arrive à grands pas

Photo Hugo-Sébastien Aubert, archives LA PRESSE Klô Pelgag sera en concert lors du festival Mural.

Montréal accueillera du 9 au 19 juin plus de 80 artistes locaux et internationaux dans le cadre du festival Mural. Ce sont les muralistes Drew Young et Shepard Fairey (Obey) qui ouvriront le festival cette année. Plusieurs artistes musicaux seront aussi de la partie. Ayra Starr et Skepta se produiront en fin de semaine, et l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag donnera un concert aux côtés de Thierry Larose le mercredi 15 juin sur le boulevard Saint-Laurent.

Un concours de chant à la Maison symphonique

photo fournie par la maison symphonique Le chef Jacques Lacombe

La grande finale de Voix 2022, présentée par le Concours international de Montréal, se termine ce jeudi. Depuis le 31 mai, 32 jeunes chanteurs et chanteuses parmi les plus prometteurs ont offert des performances, et les finalistes se produiront sur la scène de la Maison symphonique. Après les demi-finales, c’est toujours le chef Jacques Lacombe qui dirigera l’OSM pour le volet Aria de la soirée.