La nouvelle vision de la Ville de Montréal pour ses Maisons de la culture gravite autour de plusieurs piliers, soit accessibilité et la proximité, inclusion et l’équité, la connexion et les communautés, ainsi que l’excellence et l’innovation.

La Ville de Montréal misera sur ses Maisons de la culture pour faire vivre les arts dans les arrondissements de la métropole. Elle propose aujourd’hui un plan de développement visant à rendre la vie culturelle plus accessible, incluant la construction et la rénovation d’établissements.

Marissa Groguhé La Presse

La Ville souhaite ainsi « accroître la visibilité et l’accessibilité des Maisons de la culture afin d’en faire la principale porte d’entrée vers les arts et la culture dans tous les quartiers de Montréal ». Cette vision s’inscrit dans le plan stratégique Montréal 2030 pour « une ville plus résiliente, verte et inclusive ».

De nouvelles maisons de la culture seront ainsi bâties, tandis qu’une douzaine d’autres, situées dans 10 arrondissements, seront rénovées.

« En investissant dans le développement et la mise à niveau des Maisons, nous travaillons à rejoindre de nouveaux publics, de tous les milieux, de tous les horizons et de toutes les cultures, en mettant des efforts soutenus pour rejoindre les populations éloignées des arts et de la culture », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif.

La nouvelle vision de la Ville de Montréal pour ses Maisons de la culture gravite autour de plusieurs piliers, soit accessibilité et la proximité, inclusion et l’équité, la connexion et les communautés, ainsi que l’excellence et l’innovation.

On formule notamment dans ce plan le souhait de représenter la diversité montréalaise dans les équipes de travail, d’offrir des partenariats avec des organismes artistiques, scolaires et communautaires, de faciliter l’accueil des artistes et des publics en situation de handicap, de réduire les conséquences environnementales des activités ou alors d’encourager l’innovation.

Aucun budget n’a présentement été annoncé pour mettre ce plan en œuvre.