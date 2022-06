Paul Houde, Bernard Drainville, Joël Le Bigot et Marie-Louise Arsenault quittent leur micro en plein élan, révèlent les sondages de Numéris.

Marc-André Lemieux La Presse

Réalisé à l’aube d’une période d’importants changements en radio, ce coup de sonde printanier confirme également la domination du 98,5 FM au sein du Grand Montréal francophone. L’antenne de Paul Arcand et compagnie récolte 23,8 parts de marché, devant ICI Première, qui s’illustre tout de même avec 15,8 parts.

Paul Houde perd son poste au 98,5 FM alors qu’il enregistre des gains substantiels. Le samedi, son émission récolte 23,3 parts de marché, en hausse de 27 % par rapport au printemps 2021. Le dimanche, elle recueille 27,2 parts, en hausse de 21 %. Au palmarès général, Les week-ends de Paul Houde figure au 11e rang, un bond de 5 échelons par rapport au sondage précédent.

Malgré ces excellents résultats, la station ne regrette pas d’avoir mis fin au contrat de l’animateur, qui sera remplacé par Elisabeth Crête l’automne prochain.

« Comme je l’ai dit à Paul en privé, notre décision n’a pas été basée sur ses performances ; c’était une question de stratégie de grille, a indiqué le vice-président des stations parlées de Cogeco et directeur général du 98,5 FM Montréal, Pierre Martineau. Je suis heureux que Paul puisse quitter la tête haute. C’est amplement mérité. Il a travaillé fort. »

Toujours au 98,5 FM, Bernard Drainville, qui annonçait la semaine dernière son retour en politique, part également au sommet. Son émission domine sa case horaire avec 22,9 parts de marché, une augmentation de 9 % comparativement au printemps 2021. Au classement général, Drainville PM arrive en 3e position, derrière Puisqu’il faut se lever du 98,5 FM et À la semaine prochaine d’ICI Première.

Photo Robert Skinner, La Presse Bernard Drainville

Détail à signaler, des discussions sont amorcées avec « quelques personnes » pour remplacer Bernard Drainville, nous indique Pierre Martineau. Des tests d’écoute seront menés au cours des prochaines semaines. Bien qu’il s’agisse d’un départ précipité, le directeur général du 98,5 FM n’est pas dans l’urgence de nommer un successeur. Et compte tenu du désir de l’antenne d’accorder une plus grande place aux femmes (d’où les récentes embauches des collaboratrices Chantal Lamarre et Marie-Ève Tremblay), tout indique qu’on devrait davantage parler d’une successeure.

« Je vais prendre le temps de bien faire les choses avec mon équipe, souligne Pierre Martineau. Nous avons un plan. Et pour l’instant, ça chemine plutôt bien. »

Plus on est de fous en forte hausse

Sur ICI Première, Samedi et rien d’autre avec Joël Le Bigot disparaîtra des ondes au 4e rang du palmarès général des émissions les plus populaires du Grand Montréal avec 62 000 auditeurs moyens/minute, en hausse de 18 % par rapport au printemps 2021. Le vétéran animera sa dernière émission le 18 juin, après 45 années derrière le micro.

Plus on est de fous, plus on lit ! connaît également une fin glorieuse. Le rendez-vous littéraire de Marie-Louise Arsenault plie bagage alors qu’il attire 36 900 auditeurs, une augmentation de 57 %. L’automne prochain, l’animatrice pilotera Tout peut arriver, un nouveau talk-show logé le samedi en fin d’après-midi, tandis qu’Émilie Perreault occupera son ancien créneau du lundi au vendredi.

Photo Martin Chamberland, LA PRESSE L’animatrice Marie-Louise Arsenault

La soirée est (encore) jeune, qui déménagera en semaine et deviendra La journée (est encore jeune), termine son parcours devant 26 000 fidèles, une cote d’écoute constante, quand on jette un œil aux sondages de 2021.

« C’est formidable de voir qu’un grand nombre d’auditeurs ont apprécié ces émissions, commente la directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada, Caroline Jamet. Mais j’ai confiance dans nos choix de programmation pour l’automne. »

Rythme FM post-Julie Bélanger

Du côté des radios musicales, Julie Bélanger déserte Rythme FM, alors que l’antenne de Cogeco supplante la compétition avec 12,7 parts de marché. À l’heure du lunch, son émission avec Marie-Ève Janvier essuie une baisse de 8 % par rapport au printemps 2021. En matinée, Rythme au travail présente des cotes d’écoute somme toute inchangées depuis l’an dernier.

Photo David Boily, LA PRESSE Julie Bélanger

La direction de Rythme FM n’a pas encore révélé qui remplacera Julie Bélanger aux côtés de Marie-Ève Janvier le midi. Une annonce est toutefois imminente.

« Le départ de Julie représente un défi, concède Pierre Martineau. Mais notre plan de relève est solide. »

Ailleurs, Énergie accroît son auditoire avec 9,2 parts de marché et passe devant CKOI (7,9). Rouge reste stable avec 6,5 parts. Quant à ICI Musique, elle poursuit son ascension et récolte 5,5 parts, sa meilleure performance depuis l’instauration des mesures PPM en 2008.

WKND, le 91,9 Sports et Radio Circulation complètent le top 10.