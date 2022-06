À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, La Presse alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Luc Boulanger La Presse

Dans l’eau chaude

Cette balado-théâtre sur les pires soirées de l’histoire de la restauration au Québec est produite par le Théâtre Parabole, en collaboration avec CKRL 89,1 et Premier Acte à Québec. Dans sa deuxième saison, en ligne depuis peu, Dans l’eau chaude revient sur les pires moments de l’histoire de la restauration au Québec. À travers de mémorables souvenirs de chefs réputés de la province, comme « l’anarchiste culinaire » Bob le Chef, Antonin Mousseau-Rivard (Le Mousso), Jean Soulard (qui a officié pendant 20 ans au Château Frontenac), Marysol Foucault (l’Edgar, à Gatineau) et aussi la critique culinaire et passionnée de gastronomie Lesley Chesterman (The Gazette, ICI Première).

Bookmakers

IMAGE FOURNIE PAR ARTE RADIO Bookmakers s’intéresse à l’écriture, de la création littéraire au scénario.

Dans cette balado sur la création littéraire produite par Arte Radio, le journaliste Richard Gaitet s’entretient avec des romanciers et des romancières sur « leurs secrets d’écriture ». Ses entretiens sont à la fois riches et intimes (Gaitet rencontre la plupart de ses invités à leur domicile). Après deux ans de diffusion, Bookmakers a décidé de s’intéresser à d’autres formes d’écriture, comme l’écriture cinématographique, le scénario. Deux récents épisodes sont consacrés au vétéran cinéaste Bertrand Blier (Tenue de soirée, Trop belle pour toi). Ce dernier se qualifie d’écrivain de cinéma : « Quand on écrit, on est un gangster impuni, jamais attrapé, confie-t-il en entrevue. Au stade de l’écriture, j’accouche de choses effroyables, impossibles à filmer telles quelles, mais extrêmement jouissives en soi. Ensuite, il faut gommer, peaufiner, équilibrer. Puis inventer les images justes. »

Les pieds sur terre

IMAGE FOURNIE PAR FRANCE CULTURE Les pieds sur terre, une balado documentaire conçue par Sonia Kronlund

Cette balado documentaire de France Culture, conçue par Sonia Kronlund, marie histoire orale, enquête et reportage. Tous les jours de la semaine, une demi-heure de reportage « sans commentaire », où des intervenants puisés dans toute la France témoignent de leur réalité. Les sujets sont, disons, très éclectiques. L’épisode La taille compte porte sur la « dictature des centimètres » et l’obsession des hommes pour la grosseur (ou la petitesse) de leur sexe. Avec témoignages de mecs qui ont voulu « changer d’échelle ou réduire leur calibre ». Mais on interroge aussi des femmes qui ont quitté leur communauté religieuse et le couvent. Ou encore des gens qui ont frôlé la mort dans Le jour où j’ai failli mourir… Bref, des sujets d’intérêt humain raconté au « je ».

Ma version des faits

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Isabelle Richer, lors de son passage à Tout le monde en parle

La journaliste judiciaire de Radio-Canada Isabelle Richer se passe de présentation. Dans cette balado, elle revient sur les procès qui l’ont marquée et qui ont marqué le Québec depuis un quart de siècle, du mégaprocès des Hells Angels à celui de l’agent de la GRC et tireur d’élite Jocelyn Hotte. Avec son approche très humaine, celle qui a sillonné les salles et les couloirs des palais de justice de toute la province nous fait entendre le pire de l’humanité : les crimes et les meurtres. Mais elle lève aussi le voile sur le fonctionnement complexe du système judiciaire, ce grand théâtre des excès de la nature humaine. La balado est réalisée par son collègue radio-canadien Dimitri Katadotis.

Le Village – Meurtres, combats, fierté

IMAGE FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le Village – Meurtres, combats, fierté

Cette balado de Radio-Canada OHdio, animée par Marie-Ève Tremblay (qui vient de faire le saut au 98,5 FM), nous permet de suivre le parcours de pionniers du militantisme homosexuel qui ont lutté pour faire valoir leurs droits. Et aussi rapprocher leur communauté des forces de police, longtemps éloignées des réalités LGBTQ+. La balado revient sur un fait divers oublié. « Au tournant des années 1990, 17 hommes gais sont assassinés à Montréal. Des militants pressent la police municipale de résoudre ces crimes haineux, mais les enquêtes piétinent. Les relations tendues avec les forces de l’ordre s’enveniment. Ces disparitions tragiques déclenchent un combat pour la libération », résume le communiqué. À noter, les équipes de production de balados de Radio-Canada OHdio et de CBC Podcasts ont joint leurs forces afin de raconter la même histoire en français et en anglais. Réalisation : Philippe Marois.

Radio-Canada OHdio, dès le 7 juin