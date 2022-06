Les sceptiques ont été confondus : la réforme des lois sur le statut de l’artiste déposée à la fin du mois d’avril par la ministre Nathalie Roy a été adoptée vendredi par l’Assemblée nationale à la suite d’un processus d’étude accéléré.

Alexandre Vigneault La Presse

La Coalition avenir Québec avait fait de la modification des lois sur le statut de l’artiste une promesse électorale et elle a été tenue puisque sa réforme (le projet de loi 35) a été adoptée vendredi. Ce n’était pas gagné : le projet de loi n’a été déposé qu’à la fin du mois d’avril et a fait son chemin en bénéficiant d’un processus d’étude accéléré soutenu par les partis d’opposition. Il en est ressorti plusieurs amendements dont certains que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qualifie de « majeurs ».

L’un d’eux vient colmater une brèche importante qui coupera l’herbe sous le pied des producteurs ou entrepreneurs qui créent des entreprises et les ferment sans avoir payé les artistes impliqués. Dans le milieu, on appelle ça des « coquilles vides ». Le projet de loi 35 a ainsi été bonifié par l’ajout d’une disposition qui existait dans la Loi sur les sociétés par actions visant à donner des recours aux travailleurs lésés.

« Ça va permettre aux artistes de réclamer des sommes qui leur sont dues, des cachets qui leur sont dus, directement des administrateurs d’une société, expose la ministre Roy. Avant ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient que poursuivre la société et si elle était fermée, ils perdaient leur recours et leur argent. »

La ministre se réjouit de l’appui des partis d’opposition et de la collaboration des autres ministères qui ont rendu possible l’adoption rapide de cette nouvelle loi. « On n’a plus deux catégories d’artistes, mais une seule catégorie d’artistes professionnels au Québec, qui jouissent tous des mêmes mesures de protection, des mêmes pouvoirs, des mêmes ressources lorsqu’il est question de négocier des ententes collectives de travail », dit-elle un enthousiasme d’autant plus grand qu’elle avait promis au milieu de faire adopter cette loi.

« Je suis contente à cet égard-là, mais je suis particulièrement contente pour elles, pour eux, pour les groupes qui sont venus nous rencontrer, ajoute-t-elle. Ça faisait des dizaines d’années qu’ils attendaient des modifications importantes à ces deux lois sur le statut de l’artiste. »

Le projet de loi 35, officiellement intitulé Loi visant à harmoniser et à moderniser les règles relatives au statut professionnel de l’artiste, fusionne les des deux lois qui définissaient jusqu’ici le statut de l’artiste et encadrent leurs conditions de travail, ce qui permettra désormais à tous les artistes de négocier des ententes collectives. Il élargit notamment les compétences du Tribunal administratif du travail — évitant ainsi aux personnes qui se sentent lésées de passer par un processus judiciaire long et coûteux — et intègre des dispositions en matière de harcèlement psychologique.

Les réformes imposées par la loi apporteront des changements importants dans le milieu culturel. Il pourrait notamment provoquer des étincelles dans certains milieux, comme celui de la littérature : si l’Union des écrivaines et écrivains québécois a accueilli la réforme avec enthousiasme, l’Association nationale des éditeurs de livres s’est plutôt dite « inquiète » des nouvelles dispositions. Le gouvernement s’engage à analyser ces impacts en déposant, dans cinq ans, un rapport d’application de cette loi.

