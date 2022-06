Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Luc Boulanger La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

André Duchesne La Presse

Leif Vollebekk au MTelus

Le brillant auteur-compositeur-interprète originaire d’Ottawa Leif Vollebekk viendra distiller sa douce mélancolie au Québec dans les prochains jours. Alors qu’il a lancé un EP d’enregistrements en concert, New Waves, et qu’il est en tournée partout en Amérique du Nord et en Europe depuis février, il fera un petit arrêt au MTelus le 3 juin. De la bien belle visite. Billets sur le site du MTelus.

Le Festival Fringe fête ses 40 ans

PHOTO CINDY LOPEZ, FOURNIE PAR LE FESTIVAL FRINGE MTL La célèbre drag Mado Lamotte lors d’une de ses participations au Fringe Montréal, en 2019

Lancé au Canada il y a plus de 40 ans, le Fringe est un festival de théâtre calqué sur le Festival d’Édimbourg, en Écosse, créé deux décennies plus tôt. Tous les mois de juin, le Fringe Montréal propose une centaine de créations artistiques, toutes disciplines confondues. Seul lien : l’accessibilité et la liberté créatrice. « Que vous vous promeniez de salle en salle sur le Plateau ou que vous fassiez un arrêt au parc Fringe pour prendre une bière en écoutant la musique de groupes émergents, vous aurez la chance de découvrir l’art créé par les artistes de demain », résume le communiqué. Un festival où l’ambiance est décontractée et les spectacles sont à bas prix. La 32e édition du festival St-Ambroise Fringe de Montréal se tient jusqu’au 19 juin, dans une dizaine de salles montréalaises.

Le Petit Marché de Corée à Québec

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSULTAT DE CORÉE DU SUD À MONTRÉAL La Corée du Sud sera à l’honneur à Québec.

Le consulat de Corée du Sud à Montréal organise dans la capitale nationale le Petit Marché de Corée, une première, afin de mettre en valeur la culture sud-coréenne à travers diverses activités culturelles et culinaires. Au Grand Marché de Québec, plusieurs activités et ateliers seront proposés, alors que des restaurants de Québec et de Montréal tiendront des kiosques alimentaires où on pourra goûter à des spécialités culinaires sud-coréennes comme le pogo coréen, le kimbap ou le japchae. Dans le Vieux-Québec, le public pourra ainsi assister à un défilé de costumes traditionnels, appelé le hanbok, et admirer ces créations très raffinées. Les 4 et 5 juin.

Sylvain Émard reprend sa Rhapsodie

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Rhapsodie, de Sylvain Émard

Présentée à guichets fermés en février dernier, Rhapsodie, la plus récente chorégraphie de Sylvain Émard, défendue par 20 interprètes chevronnés, sera à l’affiche d’une soirée-bénéfice pour sa compagnie à Circuit-Est. Ce spectacle aux accents de rituel païen fait par moments penser au « musical » Hair, mais en version électro-trance et porté par une nouvelle génération éprise de liberté. Pour mieux célébrer l’art vivant. La représentation sera suivie d’une discussion avec les artistes animée par Catherine Pogonat. Rhapsodie. Le 4 juin à 19 h 30, à Circuit-Est, 2022, rue Sherbrooke Est.

Trois évènements pour clore les 100 ans du McCord

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE MCCORD La Forêt urbaine du musée McCord, ici en 2014

Le musée McCord met fin cet été aux festivités de son centenaire avec trois évènements : le retour de sa Forêt urbaine, la célébration du Mois de l’histoire autochtone et l’exposition de photos Manger local. Jusqu’au 9 octobre, la Forêt urbaine, aménagée rue Victoria sur le flanc ouest du musée, revient pour une 12e édition avec son décor ludique et une programmation faite de moments musicaux, de présentation de trucs pour faire un potager en milieu urbain, jardin de plantes autochtones et autres. En juin, l’institution salue le Mois national de l’histoire autochtone avec projections, conférence et un spectacle de cirque. Enfin, du 17 juin au 16 octobre, voyez l’exposition de 24 photographies en grand format sur le thème Manger local. Celles-ci seront installées sur l’avenue McGill College.

Le Cabaret Bio dégradable au Lion d’Or

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le comédien Rémi-Pierre Paquin participera au Cabaret Bio dégradable ce jeudi.

C’est reparti pour une autre séance de sautillement d’épaules pour ces traditionnelles lectures publiques des (pires) autobiographies de nos vedettes locales. Cette année, les comédiens Rémi-Pierre Paquin (sur la photo), Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant, Sylvain Larocque et d’autres encore liront des extraits des autobiographies de France Castel, Mad Dog Vachon, Marie-Chantal Toupin, Mario Pelchat, entre autres. Plusieurs surprises sont à prévoir. Ça se passe au Lion d’Or après cinq ans d’absence. Une bonne raison de s’y rendre.

Cabaret Bio dégradable 2 – Les écrits restent, le jeudi 2 juin, au Lion d’Or.