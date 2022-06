L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu revient en force pour une 39e édition dans sa formule festival, du 13 au 21 août 2022.

Erika Bisaillon La Presse

Le festival, qui se classe parmi les plus importants du Québec, se distingue en étant le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada. Cette année, le festival accueillera plus de 80 montgolfières venues des quatre coins de la planète, dont 12 formes spéciales. Avec les traditionnelles envolées, de matin comme de soir, chaque décollage se présente comme unique.

La grande scène accueillera comme à l’habitude des artistes internationaux, comme québécois et canadiens, en passant par des humoristes notoires. Nul autre que Jason Derulo, Charlotte Cardin, Billy Talent et Ludacris y performeront. Pour les plus nostalgiques, Marjo et La Chicane seront également de la partie. Les plus jeunes seront choyés entre autres par la présence des artistes Loud, Fouki et Koriass, et par les nombreuses prestations de DJ.

Une soirée d’humour, « Le party de Mariana-Tounes & Plaisanteries », est également au programme et mettra en vedette Mariana Mazza, Sarahmée, Roxane Bruneau, Cathy Gauthier, Jo Cormier, Laurence Nerbonne et le trio d’humoristes Martin Vachon, Stéphane Fallu et Michelle Desrochers en première partie.

