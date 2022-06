Monia Chokri

Cinéma libre

Monia Chokri a autant de style devant que derrière la caméra. Un chic fou, et un franc-parler auquel il est difficile de résister. De plus, j’ai l’impression qu’elle s’éclate totalement comme cinéaste. Après avoir été séduite par La femme de mon frère il y a trois ans, j’ai été agréablement surprise par Babysitter, son deuxième long métrage, adapté de la pièce de Catherine Léger, et qui sort vendredi en salle. Surprise dans le sens que j’ai aimé me faire manipuler comme ça, sans du tout savoir où, comme spectatrice, on me conduisait.