Le docu de la semaine : Miroir, miroir

Un portrait de société tourné vers l’avenir

Le projet était ambitieux : mesurer l’évolution de la société canadienne depuis les années 1970 en creusant des thèmes comme la famille, l’éducation, la santé et la consommation. Miroir, miroir, du réalisateur Simon Madore et du journaliste Frédéric Choinière, suggère une foule de pistes pour réfléchir à la société dans laquelle on souhaite vivre pour les 50 prochaines années.