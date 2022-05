Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Une balado sur le monde de la BD

Le Festival BD Montréal, qui débute vendredi rue Saint-Denis, propose une balado intitulée Ligne de fond, qui explore en profondeur le 9e art. Les entretiens menés par Catherine-Emmanuel Brunet creusent des thèmes comme la mémoire, la santé mentale, le désir (avec Jimmy Beaulieu, entre autres auteur de Ma voisine en maillot) et les relations humaines. Les épisodes, d’une durée d’environ 30 minutes, donnent tout l’espace nécessaire aux artistes pour creuser ces questions et la façon dont elles se posent dans leurs créations. Jean-Paul Eid (La femme aux cartes postales, Le petit astronaute) et Pénélope Bagieu (Joséphine, Les culottées), les premiers invités, évoquent entre autres la nécessité d’être fidèle à la réalité et à l’impact de leurs choix sur la mémoire collective. Les épisodes seront mis en ligne à raison d’un par semaine, à compter de vendredi.

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCHÉ DES POSSIBLES L’Entrepôt 77 accueillera tout l’été le Marché des possibles.

Le Marché des possibles de retour

Le Marché des possibles est de retour dès le vendredi 27 mai pour un autre été bien rempli à L’Entrepôt 77. Cet espace citoyen extérieur, qui a d’abord vu le jour dans le Mile End, est aujourd’hui érigé tout au bout de la rue Bernard Est, près du viaduc Van Horne. Toutes les fins de semaine, on pourra se rafraîchir au Biergaten de l’endroit, alors qu’une foule d’activités et d’évènements socioculturels s’y succéderont durant la belle saison : prestations musicales, ateliers, danse, films en plein air, arts visuels, marchés artisanaux, activités pour enfants et évènements gourmands. Du 27 mai au 25 septembre (du vendredi après-midi au dimanche soir) à L’Entrepôt 77 (77, rue Bernard Est).

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL Le Festival de la poésie de Montréal reviendra en grand aux quatre coins de la métropole pour sa 23e édition du 30 mai au 5 juin, sur le thème d’Une poésie à l’autre.

Le Festival de la poésie reprend ses droits à Montréal

Le Festival de la poésie de Montréal reviendra en grand aux quatre coins de la métropole pour sa 23e édition du 30 mai au 5 juin, sur le thème d’Une poésie à l’autre. Copiloté par Catherine Cormier-Larose et Noémie Perreault, ce festival allie la création actuelle à de nombreuses activités grand public, dont un marché du livre extérieur, des spectacles, des balados, de la projection architecturale et de la vidéopoésie. Une centaine de poètes, une soixantaine de maisons d’édition et de revues seront réunis dans ce festival qui veut essaimer la poésie dans toute la ville.

PHOTO SÉBASTIEN DUROCHER, FOURNIE PAR LA ROTONDE Parades, par Alan Lake

Parades à la Caserne Dalhousie

Alan Lake crée toujours des œuvres intrigantes et singulières, à la croisée de plusieurs disciplines artistiques. Il est de retour dès ce jeudi 26 mai avec Parades, une présentation commune de La Rotonde et de sa compagnie Alan Lake Factori(e). Une chance unique de voir ce spectacle in situ, car il s’agit d’une œuvre éphémère, qui ne sera présentée qu’une seule fois à Québec, à la Caserne Dalhousie, un lieu qui sera bientôt transformé en théâtre pour accueillir la compagnie de théâtre jeunesse Les Gros Becs. Librement inspiré du mythe de Perséphone, la déesse des enfers, Parades nous transporte dans une mystérieuse fête païenne à mi-chemin entre danse, installation vivante et sculpture.

Du 26 au 29 mai, à la Caserne Dalhousie

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Une page d’AB bédex compilato, recueil du bédéiste Henriette Valium, mort à l’automne 2021

Valium, pape de l’underground

BD, vidéo, musique et tableaux, l’œuvre éclatée de l’artiste multidisciplinaire Henriette Valium (Patrick Henley) fait l’objet d’une exposition intitulée Habuimus papam – Nous avons un pape, présentée à la maison de la culture Janine-Sutto jusqu’au 29 mai. Valium, qui fut du groupe Valium et les dépressifs, a été une figure majeure de l’underground montréalais à partir des années 1980. Trash et colorées, ses œuvres picturales revendiquent une liberté de forme à travers la démesure. Henriette Valium, mort le 1er septembre 2021, a reçu en 2018 le prix Albert-Chartier en reconnaissance de sa contribution à la bande dessinée québécoise. Une occasion de se frotter à une œuvre rude et méconnue.

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS CANADIENS Les danseurs Rachele Buriassi et Esnel Ramos dans La Belle au bois dormant

Les Grands Ballets reprennent La Belle au bois dormant

Les Grands Ballets reprennent un classique des classiques : La Belle au bois dormant. C’est la version de la prima ballerina Marcia Haydée, qui sera dansée par la compagnie montréalaise pour la première fois en 40 ans. Cette « légende de la danse », dont la carrière de danseuse, chorégraphe et directrice artistique s’étale sur sept décennies, sera de passage à Montréal pour la première du ballet, initialement créé pour le Ballet de Stuttgart en s’inspirant de la version originale de Marius Petipa. La belle princesse endormie, son prince charmant et la vilaine fée Carabosse (qui sera dansée par un homme !) seront évidemment de la partie. Du 1er au 5 juin, à la salle Wilfrid-Pelletier.