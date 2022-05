The Ellen DeGeneres Show tire sa révérence

Les hauts et les bas d’une icône

Après 19 saisons et plus de 4000 invités plus tard, The Ellen DeGeneres Show diffusera son tout dernier épisode jeudi. Un moment qui s’annonce riche en émotions (préparez vos mouchoirs), et qui devrait créer un sacré vide dans bien des salons. Retour sur un phénomène médiatique qui a vu passer tout le gratin hollywoodien, avec ses hauts, ses bas, et ce qu’on en retiendra. En quatre temps.