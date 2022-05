Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

CRi à la SAT

Marissa Groguhé La Presse

Le producteur de musique électronique CRi sera de passage à la Société des arts technologiques (SAT) pour deux soirs consécutifs, soit les 6 et 7 mai. Le spectacle se tiendra dans le cadre de sa tournée nord-américaine (qui le mènera l’été prochain jusqu’à New York) et CRi y présentera son plus récent mini-album, To You, paru le 13 août dernier. L’artiste originaire de Québec propose des productions aux accents house, qui lui ont valu éloges et récompenses (dont un Félix pour la reprise de la pièce Fou n’importe où de Daniel Bélanger, avec Charlotte Cardin). Le producteur Bad Tuner assurera la première partie des deux soirées à la SAT.

La dramaturgie s’éclate au Jamais Lu

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE De gauche à droite : Tamara Nguyen, Alexandre Castonguay, Marcelle Dubois et Olivier Arteau, comité artistique du Festival du Jamais Lu

Le Festival du Jamais Lu a pris son envol le 5 mai et se prolongera jusqu’au 14 mai. La 21e édition de l’évènement, articulée autour du thème « L’irréversible fiction », propose une riche programmation de lectures théâtrales et d’activités d’écriture dramaturgique, dont un marathon de courts textes de fiction défendus par 12 interprètes. Aussi : théâtre in situ dans des parcs, lectures caribéennes, textes jeunesse… Les activités se tiennent pour la plupart au théâtre Aux Écuries.

La flûte enchantée résonnera dès samedi

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO GREG GRUDT/MATHEW IMAGING, FOURNIE PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL La flûte enchantée sera présentée par l’Opéra de Montréal.

C’est un des chefs-d’œuvre les plus connus de Mozart, La flûte enchantée, qui prend l’affiche à l’Opéra de Montréal cette semaine. Cette production, mise en scène par Barrie Kosky et le collectif londonien 1927, a déjà fait le tour du monde et a notamment été présentée au Komische Oper Berlin en 2012. C’est cette même version qui sera présentée à Montréal. Le spectacle, qui plaira à toute la famille, rappelle l’époque du cinéma muet grâce à un décor inusité jouant d’écrans et de projections. Les 7, 10, 12, 15 et 17 mai, à la salle Wilfrid-Pelletier.

Le rideau tombe sur La soirée est (encore) jeune

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Niquet, l’un des animateurs de La soirée est (encore) jeune

C’est dimanche que sera enregistrée en direct — et devant public — l’ultime émission de La soirée est (encore) jeune. Pour l’occasion, la fête se déplace au MTelus. Les billets pour assister à l’enregistrement se sont déjà tous envolés, mais ce n’est pas une raison pour ne pas profiter de la prestation radiophonique du trio d’animateurs et de ses invités, dont Louis-José Houde, Louis-Jean Cormier, Rosalie Vaillancourt, les Vulgaires Machins, Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbault et Nathalie Petrowski. L’émission diffusée sur la Première chaîne de Radio-Canada commence à 17 h.

Les Petits Chanteurs chantent le cinéma

Stéphanie Morin La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL Les Petits Chanteurs du Mont-Royal uniront leurs voix pour chanter le cinéma…

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal raviront cinéphiles et mélomanes avec un grand concert présenté à la Maison symphonique ce jeudi. Dirigés par le chef Andrew Gray et accompagnés par le pianiste Jérôme Beaulieu ainsi que par quatre musiciens de jazz, les 200 jeunes chanteurs interpréteront certains des plus grands airs du cinéma. Au programme : des pièces tirées d’un répertoire cinématographique qui s’étendra sur huit décennies.

Pop Montréal présente Meggie Lennon, Fleece et Spaceface

Marissa Groguhé La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE L’artiste montréalaise Meggie Lennon

Soirée triple au Théâtre Plaza vendredi soir, dès 21 h. L’auteure-compositrice-interprète montréalaise Meggie Lennon (anciennement connu sous le nom d’Aberdeen) amènera sa dream-pop sur scène. Le groupe indie Fleece, également établi à Montréal et dont l’album Stunning and Atrocious est sorti il y a un an, se joindra à elle. Finalement, les Américains Spaceface seront de la partie pour présenter leur rock psychédélique. Les projections d’Anthony Piazza complèteront le spectacle. Les billets sont en vente au coût de 15 $ pour les trois représentations.