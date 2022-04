Radio X a annoncé jeudi que Jeff Fillion animerait sa dernière émission sur ses ondes vendredi, près de quatre mois plus tôt que prévu. L’entente a été conclue d’un commun accord, assure la station de radio.

Alexandre Vigneault La Presse

Jeff Fillion avait annoncé, le 14 avril, son départ de Radio X, antenne où il a passé la majeure partie des 20 dernières années. La direction de RNC Media Inc., propriétaire de la station, et l’animateur ne s’étaient pas entendus sur les termes d’un nouveau contrat, ce qui avait incité ce dernier à partir.

« J’ai le privilège de savoir ce que je vaux et je mérite de pouvoir choisir les conditions qui me conviennent et c’est ce que j’ai décidé de faire », avait alors déclaré Jeff Fillion. Il annonçait aussi, à ce moment, la poursuite de l’émission quotidienne qu’il anime sur RadioPirate.org, chaîne internet qu’il a fondée.

L’animateur, à la barre de Fillion le midi depuis 2016, a suscité la controverse à plus d’une reprise depuis le début des années 2000. Il a quitté la station une première fois en 2005 après avoir fait l’objet d’une douzaine de poursuites en diffamation et une seconde fois en 2014 après avoir commenté sur Twitter le passage de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer à Tout le monde en parle où il avait parlé du suicide de son fils.

L’émission du midi à Radio X sera animée jusqu’à la rentrée automnale par Yannick Marceau. RNC précise qu’aucun autre commentaire ne sera émis.