Radio-Canada remporte cinq prix aux New York Festivals Radio Awards

Grosse récolte pour Radio-Canada qui a remporté mardi soir cinq prix aux New York Festivals Radio Awards.

Luc Boulanger La Presse

Parmi les lauréats, l’émission hebdomadaire animée par René Homier-Roy, Culture Club ; la soirée musicale La veillée des Salebarbes ; et le radiothéâtre Enoch Arden, d’après un récital poétique de Tennyson, interprété par Jacques Godin, entre 2013 et 2020. Peu avant sa mort le 26 octobre 2020, Jacques Godin a enregistré la première partie de l’œuvre. L’an passé, le comédien Luc Picard a ajouté sa voix au personnage pour terminer l’enregistrement inachevé. Le radiothéâtre a obtenu la médaille d’argent dans la catégorie Divertissement : Meilleure émission spéciale dramatique.

Soulignons aussi que l’ancienne collègue de La Presse, Michèle Ouimet, a remporté l’Or dans la catégorie Balado (récit ou documentaire) pour son podcast Partir ou mourir, un récit sur les interprètes afghans et leur désir de fuir leur pays et le régime taliban.

Les équipes de l’audio, de la radio et du service de l’information de Radio-Canada se sont distinguées auprès de la communauté internationale et d’une centaine de finalistes provenant de 30 pays dans le monde. Radio-Canada souligne qu’il s’agit du meilleur de ce qui se fait de meilleur en radio, balados, livres audio, art sonore, nouvelles sur la planète.

« Les prestigieux prix remis à nos équipes démontrent toute la force de Radio-Canada, autant chez nous qu’à l’international. Chef de file en radio et en audio, ainsi qu’en innovation. Toutes mes félicitations aux artisans et artistes qui ont contribué à ces formidables productions et spécialement à René Homier-Roy. Le prix qui lui a été décerné témoigne de l’immense talent de cet animateur, qui incarne la tradition d’excellence de Radio-Canada », a dit Caroline Jamet, directrice générale, dans un communiqué.