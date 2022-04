Quinze acteurs de renom – pensez à Sophie Cadieux, Marie-Thérèse Fortin, Dany Boudreault ou encore Sylvie Drapeau – ont uni leurs talents dans le cadre d’une nouvelle émission balado de fiction présentée sur la plateforme OHdio de Radio-Canada. Son titre : Les amours extraordinaires.

Stéphanie Morin La Presse

Cette balado sera dévoilée jeudi dans le cadre du 6e Festival de la radio numérique, produit par Transistor Média. Tout au long des cinq épisodes d’une vingtaine de minutes, les auditeurs pourront aller à la rencontre de Florence (Sophie Cadieux), une comédienne originaire de l’Outaouais, qui revient dans son patelin pour créer une pièce de théâtre.

Sur place, elle renouera avec son amie d’enfance Nora (Florence Blain Mbaye) et intégrera un cercle social où les relations affectives et amoureuses hors norme, dont la non-monogamie, sont célébrées.

« Lorsqu’on m’a proposé cette idée de balado de fiction autour du polyamour, ça m’a tout de suite emballée », lance Sophie Cadieux.

C’est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Il y a dans ce projet une volonté de défaire l’image classique du couple et des relations interpersonnelles. C’est une série de fiction chorale, mais qui est basée sur une dizaine de témoignages anonymes. L’information est passée de façon décomplexée et plaisante. Sophie Cadieux

Ariane Moffatt s’est chargée de la conception musicale de cette œuvre de fiction (une première expérience du genre pour l’autrice-compositrice-interprète). Les textes sont signés Karina Pawlikowski et la script-édition a été assurée par Mani Soleymanlou.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Julien Morissette, cofondateur et directeur artistique du Festival de radio numérique

Julien Morissette, cofondateur et directeur artistique du Festival de radio numérique, qui signe aussi la réalisation des Amours extraordinaires, explique : « Il s’agit d’une fiction audio comme il s’en fait peu au Québec, avec une proposition hyper réaliste. C’est un projet ambitieux sur lequel on travaille depuis un an et demi ou deux ans. D’un point de vue financier et logistique, il aurait été plus simple d’enregistrer les épisodes à Montréal, mais tout s’est fait en Outaouais. L’un des objectifs chez Transistor Média est de soutenir la production en région… On veut s’assurer qu’il y ait de la création en Outaouais. On a vraiment un esprit de Gaulois ! »

« Cette volonté de décentraliser la création me plaît beaucoup, ajoute Sophie Cadieux. C’était très excitant de retrouver là-bas des acteurs de Québec, de Montréal, de l’Outaouais. Fait intéressant : il y a eu des scènes qui ont été jouées in situ – dans un lit, dehors autour d’un feu – pour capter la texture des sons qui existent autour des personnages. »

La radio numérique en fête

Le lancement des Amours extraordinaires s’inscrit dans le cadre du 6e Festival de la radio numérique. Après deux années de programmation virtuelle, le festival renouera avec un public en chair et en os. Au total, une vingtaine d’activités en présentiel sont prévues dans le quartier du Vieux-Aylmer (Gatineau), du 28 au 30 avril. « On a notamment mis accent sur l’humour et le “true crime”, des sujets qui sont très rassembleurs pour les balados au Québec », explique Julien Morissette.

Table ronde, enregistrement devant public, prestations musicales : le festival s’annonce chargé cette année. Notons l’enregistrement de la balado Y a pas juste Céline, qui portera sur l’album Les tremblements s’immobilisent de Karkwa (Louis-Jean Cormier et François Lafontaine seront d’ailleurs sur place), un nouvel épisode de Tout le monde s’haït (qui a remporté l’Olivier 2022 du meilleur podcast humoristique sans script), un enregistrement de deux épisodes de la balado Tu me niaises de Sèxe Illégal…

Quant à notre collègue Dominic Tardif, il recevra Xavier Caféïne pour un épisode de sa balado Deviens-tu c’que t’as voulu ?

À ceux qui ne pourront se déplacer en Outaouais pour l’occasion, Julien Morissette rappelle que beaucoup d’enregistrements seront offerts sur le site du festival dans les jours qui suivront leur présentation. Certaines productions seront aussi offertes sur les ondes de Qub Radio, sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec ou sur la plateforme OHdio.

« Le festival joue un rôle de curateur pour faire découvrir au public ce qui se fait de bon en balado au Québec. Il y a de plus en plus de contenu francophone et les gens se perdent un peu là-dedans. Il n’y a pas encore de véritable critique du genre, pas de gala pour récompenser les meilleures balados, comme en France ou aux États-Unis. Le festival est un bon point de référence indépendant pour célébrer les balados d’ici ! »