Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

André Duchesne La Presse

Luc Boulanger La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Concours

Place aux demi-finales des Francouvertes

Les 26es Francouvertes battent leur plein depuis quelques semaines, et c’est déjà le temps des demi-finales, qui auront lieu au Lion d’Or du 18 au 20 avril. Chaque soir, trois auteurs-compositeurs-interprètes – dont pour la première fois un artiste autochtone qui chante uniquement en innu-aimun, Dan-Georges Mckenzie – se disputeront une place pour la finale qui aura lieu le 16 mai, toujours au Lion d’Or. Le réputé concours a permis au cours des années à des dizaines d’auteurs-compositeurs-interprètes d’émerger, de Loco Locass aux Sœurs Boulay. Pour tout savoir sur la programmation et acheter des billets, il faut aller sur le site des Francouvertes.

Concert

PHOTO DANIEL KNIGHTON, FOURNIE PAR LE PALAIS MONTCALM Stewart Copeland

Stewart Copeland célèbre The Police avec l’OSQ

L’Orchestre symphonique de Québec et Stewart Copeland s’allient l’espace d’un soir pour un concert-évènement où l’ancien batteur du légendaire groupe The Police entend revisiter les succès du trio britannique au Palais Montcalm. Sous la direction du chef Edwin Outwater, les succès du spectacle The Police Deranged prennent une direction inattendue à la faveur de lignes inédites de voix, de guitare ou de basse redécouvertes par Copeland dans des vidéos d’archives. Le spectacle, d’abord présenté dans une demi-douzaine de villes américaines, s’arrêtera donc à Québec le 15 mars 2023.

Sur le web

Le documentaire Libre à la Cinémathèque

Après sa récente présentation à la 40e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA), le long métrage documentaire Libre d’Hélène Bélanger-Martin sera projeté à la Cinémathèque québécoise. Ce film à la facture très intimiste suit le parcours du sculpteur André Desjardins, qui entame la réalisation d’une sculpture monumentale destinée à être installée sur les berges du lac Memphrémagog, lac qui a bercé son enfance et son adolescence. Saisissantes, les images du film nous plongent dans le travail silencieux et solitaire de l’artiste. Elles font écho aux bruits de la nature et au passage des saisons. À voir les 16, 18 et 19 avril à la CQ.

Sur le web

PHOTO MICHEL GRAVEL, BANQ ET ARCHIVES LA PRESSE Mercedes Palomino et Yvette Brind’Amour

La naissance du Rideau Vert racontée

Le blogue Carnet de la Bibliothèque nationale consacre sa plus récente entrée à la naissance du Théâtre du Rideau Vert. Intitulé Le Théâtre du Rideau Vert : retour aux sources, le blogue, signé Danielle Léger, bibliothécaire aux collections patrimoniales, revient sur la rencontre entre la comédienne Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino, journaliste, comédienne et metteure en scène. Ensemble, elles ont créé et codirigé pendant 44 ans le théâtre qui célébrera ses 75 ans en 2023. Très instructif, le texte est accompagné d’affiches, d’une caricature et de photographies, dont plusieurs de La Presse.

Spectacle

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jorane

Jorane au Théâtre Outremont

Avec la création scénique de Hemenetset, le « projet le plus ambitieux de sa carrière », la compositrice et interprète Jorane propose une fresque à grand déploiement. Un univers onirique et « sans compromis » où la musique, le mouvement et les technologies s’entremêlent librement. La première montréalaise aura lieu les 21 et 22 avril, au Théâtre Outremont, avant une tournée québécoise à l’automne 2022. Une dizaine de choristes et musiciens accompagnent la voix et le violoncelle de Jorane. La mise en scène est assurée par François Blouin. Debra Brown signe la chorégraphie.

théâtre

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LE CTDA Geneviève Boivin-Roussy (au centre) dans la pièce Ceux qui se sont évaporés

Ceux qui se sont évaporés au Théâtre d’Aujourd’hui

Après un passage court mais remarqué au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en mars 2020, la pièce Ceux qui se sont évaporés est de retour sur cette même scène. Le texte de Rébecca Déraspe, mis en scène par Sylvain Bélanger, soulève des questions délicates sur ce désir parfois furtif, parfois tenace, de disparaître pour renaître ailleurs. Un spectacle poignant porté par une solide distribution comprenant Geneviève Boivin-Roussy, Élisabeth Chouvalidzé et Éléonore Loiselle, notamment. Du 14 avril au 7 mai.