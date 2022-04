Faute d’une entente avec son radiodiffuseur, le controversé animateur Jeff Fillion a décidé de quitter les ondes de Radio X à la fin de son actuel contrat, en août. Il en a fait l’annonce sur son compte Twitter.

Stéphanie Morin La Presse

« Radio X, j’ai participé à sa construction, à sa création, pas mal comme mon bébé », peut-on l’entendre sur son compte Twitter. « Il y a six ans, je suis revenu à la maison. »

« Mon contrat avec Radio X vient à échéance au mois d’août prochain et depuis quelques mois, j’ai informé RNC des plans que j’avais en tête pour mon futur et RNC ne s’est pas rendu à mes demandes et mes conditions et a choisi de ne pas m’offrir un nouveau contrat. Je considère qu’à ce stade-ci de ma carrière, j’ai le privilège de savoir ce que je vaux et je mérite de pouvoir choisir les conditions qui me conviennent et c’est ce que j’ai décidé de faire. Ça va donc se terminer en août. »

Il poursuivra toutefois son animation quotidienne sur la chaîne web RadioPirate.com

Aussi sur Twitter, CHOI Radio X a confirmé le départ de son animateur : « CHOI Radio X confirme le départ de l’animateur Jeff Fillion après que ce dernier eut rejeté l’offre de renouvellement qui lui a été soumise par la station. L’animateur demeurera en poste pour quelques semaines encore, mais ne sera pas de retour l’automne prochain. »

Du côté de RNC Médias inc., la réponse est venue par voie de communiqué : « Notre station compte une programmation solide et des animateurs reconnus pour leur personnalité et la couleur qu’ils apportent à leur émission respective. Nous allons continuer à construire notre grille autour de valeurs sûres, d’émissions phares et d’animateurs appréciés de l’auditoire », indique le vice-président, Philippe Lefebvre.