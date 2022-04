La fin de District 31 a libéré l’horaire de Michel Charette, mais beaucoup de projets s’accumulent depuis ! En plus de jouer dans Le bonheur à TVA et de préparer son premier spectacle solo, l’acteur coanimera l’émission du retour à Rouge FM avec Jessica Barker à l’été.

Alexandre Vigneault La Presse

Les deux comédiens, qui sont de bons amis dans la vie, caressaient depuis longtemps le projet de faire de la radio ensemble. L’occasion s’est présentée lorsque Rouge FM a joint Michel Charette pour lui offrir de collaborer à une émission ou même de tenir une chronique à son antenne.

« Ça ne m’intéressait pas, laisse-t-il tomber. Mais faire de la radio m’intéressait ! » Il a suggéré à Rouge FM que Jessica Barker et lui présentent leur projet de radio, qui miserait sur leur complicité et leur amitié.

Je ne voulais pas faire de la radio pour faire de la radio. Michel Charette

L’émission Copilote pour l’été sera axée sur les rencontres. Chaque semaine, le duo recevra un invité, qui participera aux quatre émissions hebdomadaires. Michel Charette en parle comme de la « troisième roue du carrosse ». L’invité sera le sujet – « on va parler de ses affaires », dit le comédien –, mais proposera aussi des sujets. Des collaborateurs réguliers se joindront aussi à l’émission, qui sera présentée de 16 h à 18 h.

« Tout le contenu va passer par Jessica et moi. Elle n’est pas plus animatrice que moi, mais des fois, c’est elle qui va prendre le lead, des fois, ce sera moi. Ce sera vraiment 50-50, et on va ratisser le plus large possible », dit Michel Charette en précisant que l’émission veut, entre autres, mettre en lumière des gens qui font des choses extraordinaires dans l’ombre.

Le but est de faire passer un bon moment aux gens. On n’est pas là pour réinventer la radio, juste pour proposer une émission intelligente, le fun, et tout ça dans la légèreté. Michel Charette

Michel Charette sait que la radio est un médium qui permet d’entrer dans l’intimité des gens – leur maison ou leur voiture. Il sait aussi qu’on ne peut pas être faux à la radio. « Le but est d’être le plus vrai possible, le plus près des gens, le plus sensible, le plus drôle et le plus naturel possible », dit-il.

« Peut-être que je n’aimerai pas ça, que je ne me sentirai pas à l’aise, réfléchit l’acteur. Je veux l’essayer et j’ai l’occasion de le faire. Il y a des gens qui me font confiance. Je suis un gars orgueilleux, c’est mon nom qui est sur l’affiche, alors je vais tout faire pour que cette émission marche. »

L’acteur, qui incarnait le sergent-détective Bruno Gagné dans District 31 depuis 2016, prépare aussi son premier one man show. Ce spectacle produit par ComediHa ! est prévu pour 2024 et sera écrit avec la collaboration de son ami François Chénier.