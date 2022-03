(Ottawa et Montréal) Le ministre Pablo Rodriguez a défendu jeudi la nouvelle politique du ministère du Patrimoine canadien de couper le financement des artistes au pays qui ont des liens avec le gouvernement russe. Ses fonctionnaires ont entrepris un examen des activités qui auraient des liens avec la Russie ou la Biélorussie.

Mylène Crête La Presse

André Duchesne La Presse

Josée Lapointe La Presse

« Je pense qu’il faut garder l’esprit ouvert et donner le bénéfice du doute. Ce n’est vraiment pas une chasse aux sorcières », a-t-il affirmé en mêlée de presse jeudi.

La nouvelle de cette révision du financement, d’abord rapportée par Radio-Canada, suscite des craintes dans le milieu culturel. Des organismes ont reçu une lettre signée par le ministre, dont La Presse a obtenu copie, leur demandant de « suspendre jusqu’à nouvel ordre » leurs activités auxquelles participeraient des organisations d’État russes ou biélorusses ou leurs représentants officiels sans quoi leur financement sera coupé. Cela inclut les partenariats, le financement de tournées, les coproductions et la participation à des festivals.

Dans sa lettre, Pablo Rodriguez lance un avertissement. « Les organismes qui s’avèrent avoir des liens avec l’État russe ou [biélorusse] ne recevront pas de financement du Ministère », écrit-il. Les citoyens canadiens et les résidents permanents d’origine russe et biélorusse demeurent admissibles aux subventions.

« On parle uniquement d’artistes qui ont un lien avec l’État, d’artistes qui pourraient être utilisés comme propagande par l’État, a-t-il précisé à sa sortie de la réunion du Cabinet. Ça n’a rien à voir avec la culture russe qui nous a apporté tellement au niveau de la musique, au niveau du ballet ou autre chose. »

Il a donné en exemple les Chœurs de l’Armée rouge. « On ne parle pas d’un artiste indépendant qui vient ici jouer de la musique ou autre chose comme ça », a-t-il dit.

La politique ne touche donc pas l’Orchestre symphonique de Montréal qui a choisi de maintenir les concerts du pianiste Daniil Trifonov prévus les 20 et 21 avril à la Maison symphonique. Il y a trois semaines, la direction avait choisi d’annuler les concerts du pianiste Alexander Malofeev en réaction à l’invasion russe en Ukraine.

« Nous avons bien entendu les commentaires d’un grand nombre de personnes qui, provenant de divers milieux et de bonne foi, souhaitent que la musique, malgré les horreurs de la guerre, continue d’être un vecteur de paix et de solidarité entre les nations, a déclaré la direction de l’OSM dans une publication sur ses réseaux sociaux. La musique rassemble les artistes de toutes origines et de toutes cultures et notre intention n’est pas de faire porter le poids de la guerre aux artistes n’ayant rien à voir avec les exactions commises en Ukraine. »

Le directeur général du Festival du nouveau cinéma (FNC), Nicolas Girard Deltruc, a confirmé avoir reçu la lettre du ministre Rodriguez au cours des derniers jours. La 51e édition du festival aura lieu cet automne. Selon lui, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

« Pour la Russie, oui, nous avons des films, mais on ne va pas tout mettre à la poubelle, a-t-il indiqué. L’idée est d’avoir une réflexion intelligente. Il y a en Russie du cinéma propagandiste ou qui met de l’avant l’aspect grandiose de l’armée russe. Mais celui-ci ne perce pas le marché international. Dans les festivals, on présente des réalisateurs indépendants et qui ont un travail artistique. Et s’ils viennent de Russie, ce sont souvent des dissidents. »

Reste que le cinéma russe comme toutes les cinématographies nationales reçoit du financement d’État. C’est une réalité avec laquelle il faut vivre, selon le président du distributeur K-Films Amérique, Louis Dussault.

« Nous avions vendu le film Quitter l’Afghanistan du cinéaste russe Pavel Loungine, doublé en version française, à Télé-Québec, dit-il. M. Loungine n’est certainement pas un admirateur de Vladimir Poutine. Mais autant ce film que Il était une fois dans l’Est (un film de la cinéaste russe Larissa Sadilova sorti à l’été 2021 au Québec) ont été financés par l’État russe. […] Ces cinéastes vivent dans la terreur d’un dictateur et de sa police. Nous avons récemment écrit à Larissa Sadilova pour savoir comment elle va et si nous pouvons l’aider, mais nous faisons très attention à ne pas la compromettre. »

Chez Télé-Québec, on nous confirme avoir acheté le film Quitter l’Afghanistan de K-Films Amérique, mais que cet achat a été fait bien avant l’invasion de l’Ukraine. Quant à sa diffusion, elle n’est pas prévue à court terme. Le film ne se trouve pas à la grille-horaire du printemps ou à celle de l’été.

Valeurs canadiennes ?

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, accueille la nouvelle politique de Patrimoine canadien « avec un énorme malaise », accusant le ministère de confondre « le régime Poutine et les artistes ». Il a ajouté que « de punir les artistes n’aidera en rien la solution de la crise et de la guerre en Ukraine » et a demandé si les artistes « sont assujettis aux valeurs canadiennes » s’ils veulent obtenir du financement du gouvernement canadien.

Le député conservateur de l’Ontario, John Nater, s’attend au contraire à ce que Patrimoine canadien n’accorde « aucune subvention » « à des personnes ou à des organisations qui défendent des points de vue incompatibles avec les valeurs canadiennes. » Il estime que « l’argent des contribuables ne devrait pas être utilisé d’une manière qui entre en conflit avec les sanctions que le Canada impose à la Russie et en Biélorussie ».

Le Nouveau Parti démocratique n’a pas réagi jeudi.