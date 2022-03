Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

André Duchesne La Presse

Simon Chabot La Presse

Josée Lapointe La Presse

En salle : Anne Plamondon à l’Usine C

La chorégraphe et interprète Anne Plamondon présente en première mondiale sa nouvelle création à l’Usine C. Seulement toi se présente comme une étude autour du thème de la solitude. Sur scène, Anne Plamondon et James Gregg forment un duo à la recherche de sa propre vérité, chacun engagé sur le chemin de sa quête personnelle. Pour cette création qui faisait partie de la programmation du printemps 2020 chez Danse Danse – annulée en raison de la pandémie –, la créatrice a puisé dans ses expériences artistiques et sondé ses souvenirs, pour arriver à esquisser, sur scène, ce sentiment à la fois universel, et si complexe, de nos solitudes partagées. Ce 31 mars, à l’Usine C.

Les lundis cinéma se poursuivent à l’Outremont

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Maxim Gaudette est du film Hygiène sociale du cinéaste Denis Côté.

Tous les lundis jusqu’au 30 mai, le théâtre Outremont poursuit sa présentation de films, québécois et internationaux, qui ont récemment quitté les salles commerciales. Intitulée Ciné-Outremont, la série propose deux projections, à 16 h et à 19 h 30. Prochains rendez-vous : Le meilleur pays du monde de Ky Nam Le Duc (4 avril), Hygiène sociale de Denis Côté, avec notamment Maxim Gaudette (11 avril), Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage (2 mai) et L’île de Bergman de Mia Hansen-Love (16 mai).

L’Italie sur grand écran

PHOTO GIANNI FIORITO, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Toni Servillo et Silvio Orlando dans Ariaferma

Quatre films italiens récents seront présentés au Cinéma du Musée, dans le cadre du cycle Retour en Italie. Ariaferma, de Leonardo Di Costanzo, ouvrira le bal le 7 avril. Toni Servillo (La grande Bellezza) partage la vedette de ce drame qui raconte le séjour prolongé de quelques détenus et gardiens dans une prison isolée en train de fermer. Tre piani, plus récente offrande de Nanni Moretti (La stanza del figlio), prendra le relais en mai. Ces deux titres seront projetés en italien avec sous-titres français. Suivront en juin et en juillet, avec sous-titres en anglais, le film d’époque Qui rio io, de Mario Martone, et Welcome Venice, un drame signé Andrea Segre qui se déroule dans une Sérénissime abandonnée, en pleine pandémie.

FouKi au MTelus

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE FouKi

Grosse semaine pour FouKi. Non seulement le populaire rappeur participe au spectacle L’OSM au rythme du hip-hop qui est présenté depuis mardi à la Maison symphonique – il reste d’ailleurs des billets pour ce jeudi –, mais il sera aussi sur la scène du MTelus le samedi 2 avril. Comme cet « ultime show du Grignotines Tour » devait initialement avoir lieu le 3 septembre 2020, ce seront des retrouvailles attendues et célébrées entre le public et celui qui a été sacré Interprète masculin de l’année en novembre au Gala de l’ADISQ, et qui entreprendra ensuite la tournée des festivals.