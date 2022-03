Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne La Presse

Éric Clément La Presse

Laila Maalouf La Presse

Le 38e festival Vues d’Afrique à la Cinémathèque

Le 38e Festival international de cinéma Vues d’Afrique aura lieu à la Cinémathèque québécoise avec une programmation de 118 titres, dont 18 longs métrages, du 1er au 10 avril. L’évènement s’ouvre avec la projection de Haut et fort, un film du cinéaste marocain Nabil Ayouch qui était de la compétition officielle de Cannes en 2021. La marraine du festival, Aïssa Maïga, présentera par ailleurs son documentaire Marcher sur l’eau consacré aux habitants d’un village du Niger victime du réchauffement climatique. Le festival a aussi lieu en ligne avec la présentation de 12 films à voir gratuitement sur la plateforme tv5unis.ca.

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE Vue de l'exposition Une bouffée d’art

Des sculptures à Saint-Gabriel

La galerie YL-S, à Saint-Gabriel-de-Brandon, présente, jusqu’au 1er mai, l’exposition Une bouffée d’art qui regroupe les sculptures d’Elisabeth Picard, Claude Millette, Guillaume Labrie, Line Gamache, Serge Marchetta et Yves Louis-Seize. Les œuvres étant montées sur des socles sur roues, l’expo évoluera chaque fin de semaine avec des configurations variées, tant à l’intérieur que sur le parvis de cette galerie champêtre située au 25, rue Beausoleil, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière.

Info : yveslouisseize@icloud.com ou 514-966-8871

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Jeremy Irons dans le long métrage The Mission

Le XVIIIe siècle en vedette à Ciné-Histoire

Fruit d’une collaboration entre le Cinéma du Musée et le Groupe de recherche en histoire des sociabilités de l’UQAM, le cycle mensuel Ciné-Histoire reprend dès ce jeudi et mettra en vedette des films campés au XVIIIe siècle. Les films choisis ont tous « été conçus et nourris sur la séduction des mots avec lesquels on tisse ou tranche les liens », indiquent les concepteurs du cycle. « La parole y est parfois sincère, souvent trompeuse, et toujours dangereuse », ajoute-t-on. Le film The Mission de Roland Joffé ouvre le cycle le 24 mars. Suivront Les liaisons dangereuses (28 avril), Liaison royale (26 mai), La mort de Louis XIV (30 juin) et La favorite (28 juillet).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Elkahna Talbi

Le Salon du livre de Trois-Rivières en présentiel

Pour la première fois depuis 2019, le Salon du livre de Trois-Rivières est de retour en présentiel. Alain Farah, Monique Proulx et Elkahna Talbi font partie des invités d’honneur, alors que Michel Jean est le président d’honneur de cette 34e édition qui se tient jusqu’à dimanche. De nombreuses animations et conférences sont prévues et plusieurs prix seront remis, notamment pour récompenser des illustrateurs et illustratrices d’albums jeunesse, des bédéistes québécois ainsi que des auteurs émergents de la Mauricie et du Centre-du-Québec.