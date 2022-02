Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne La Presse

Éric Clément La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Véronique Larocque La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Cinéma : la diversité discutée chez les Réalisatrices équitables

Vendredi à midi, l’organisme Réalisatrices équitables propose une rencontre avec Nadia Zouaoui et Audrey Béland pour parler d’enjeux liés à la diversité chez les femmes cinéastes. L’évènement, animé par la cinéaste Carmen Garcia, a lieu à l’INIS et est diffusé en direct sur la page Facebook de Réalisatrices équitables. Pour les réalisatrices de la diversité dont le parcours a été jalonné d’aspérités, cette rencontre permet de connaître les outils visant à contourner les obstacles de la discrimination systémique. Les deux invitées au parcours fascinant parleront de leurs propres défis et expériences et répondront aux questions du public.

Musée : hommage à Michel Tremblay au Musée des métiers d’art

PHOTO ANTOINE RAYMOND, FOURNIE PAR LE MUMAQ Un travail de Francine et Edith Longpré effectué sur un exemplaire des Chroniques du Plateau Mont-Royal, de Michel Tremblay

Un hommage est rendu à Michel Tremblay au Musée des métiers d’art du Québec, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, dans le cadre de l’Exposition internationale de reliures de création et de livres d’artistes organisée par l’Association québécoise des relieurs et des artisans du livre (AQRAL). L’AQRAL ont conçu des reliures et des livres d’artistes inspirés par les histoires de Michel Tremblay. À voir jusqu’au 8 mai.

Musique : Alexandra Stréliski en concert… sur sa chaîne YouTube

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La pianiste Alexandra Stréliski en concert

Pour souligner la fin de la tournée Inscape, Alexandra Stréliski offrira l’entièreté de son concert sur sa chaîne YouTube à partir du 15 février. Pour l’occasion, la pianiste québécoise sera en ligne ce soir-là, à partir de 20 h, pour répondre en direct aux questions et aux commentaires du public… « Juste les gentils, là », a-t-elle pris soin de préciser !

Littérature : le Salon du livre jeunesse de Longueuil entièrement en ligne

PHOTO FOURNIE PAR LE SALON DU LIVRE JEUNESSE DE LONGUEUIL Le sentier des rêves fait partie des quatre spectacles qui seront présentés dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Longueuil.

Pour la deuxième année de suite, le Salon du livre jeunesse de Longueuil se déroulera entièrement en ligne. Résidants de la banlieue sud de Montréal ou de celle de Québec, peu importe, tous les jeunes lecteurs de la province pourront profiter des nombreuses activités gratuites. Au menu : quatre spectacles, des lectures pour les tout-petits, des animations et des conférences. Renée Wilkin, Marie Hélène Poitras, Emilie Ouellette et Pierre-Yves Villeneuve comptent parmi la vingtaine d’auteurs qui seront présents… virtuellement. Samedi et dimanche dès 9 h. Il faut s’inscrire pour accéder aux différentes activités.

Télévision : 50 nuances de couple à Planète+

PHOTO FOURNIE PAR PLANÈTE+ Une scène de 50 nuances de couple

Célébrer la Saint-Valentin devant la télé ? C’est ce que propose la chaîne Planète+ avec une soirée Amour et documentaires le lundi 14 février à partir de 19 h 30. D’abord avec le documentaire 50 nuances de couple, qui s’intéresse au modèle traditionnel en pleine évolution depuis 40 ans. À 21 h, voyez un épisode de la série L’amour à l’œuvre consacré au couple iconique Gabrielle Münter-Vassily Kandinsky, deux peintres de l’avant-garde allemande. À 22 h, le documentaire Matière grise : comment tombons-nous amoureux ? décortique ce « mystère indéchiffrable » qu’est le sentiment amoureux sous l’œil de la science.

Expérience immersive : -22.7°C : odyssée sensorielle vers le Grand Nord à la SAT

IMAGE FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES L’expérience immersive -22.7°C est présentée jusqu’au 26 février à la Société des arts technologiques, boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

C’est un véritable voyage sensoriel célébrant la nordicité qui est proposé au public de la Satosphère, à Montréal. L’expérience immersive prend sa source dans l’expédition au Groenland du musicien français Molecule, qui a capté les sons ambiants comme les craquements des glaciers et le souffle du vent sur la banquise avant de les retravailler pour créer des pièces musicales. Cette trame sonore unique est accompagnée de visuels signés Dirty Monitor, projetés sur le dôme de la Société des arts technologiques (SAT). Jusqu’au 26 février.