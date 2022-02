Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Exposition

Sous les glaces à Québec

L’exposition immersive Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr se prolonge jusqu’au 13 mars, de quoi réchauffer le cœur des petits vacanciers jusqu’à la semaine de relâche. Le parcours déambulatoire installé au Centre des congrès de Québec depuis le 18 décembre fait voyager les visiteurs dans l’Arctique canadien, sous le regard documentaire de l’aventurier madelinot Mario Cyr. Sur la banquise virtuelle : des ours polaires, des morses, des narvals et d’autres grands mammifères marins. L’exposition, présentée par le Cirque Éloize, a été conçue par Lilli Marcotte et Benoit Landry d’après une idée originale de Jeannot Painchaud. Quelque 25 000 billets ont déjà trouvé preneur.

balado

PHOTO MAXIME CÔTÉ, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE LA BANQUETTE ARRIÈRE Scène tirée de la pièce La fête sauvage

La Banquette arrière en balado

La compagnie théâtrale La Banquette arrière célèbre cette année ses 20 ans. Pour l’occasion, quatre spectacles tirés de son répertoire original sont offerts en version audio avec le lancement de la balado Sur la Banquette arrière. Une occasion unique de (re)découvrir par les oreilles les textes percutants que sont La fête sauvage, Silence radio, Province et Damnatio Memoriæ. La réalisation de ces pièces, bonifiées par une mise en scène sonore immersive, est signée Laurier Rajotte. Les épisodes seront mis en ligne au rythme d’un par semaine jusqu’au 24 février.

Sur le web

Damnation sur la plateforme du Cinéma Moderne

Dans l’attente de la réouverture de sa salle du boulevard Saint-Laurent, le Cinéma Moderne propose quelques nouveautés en ligne, dont les films Slow Machine, Spencer et Titane. On remarque aussi une version restaurée 4K du long métrage Damnation (1988), du Hongrois Béla Tarr. Au Titanik, bar qu’il fréquente, le morne Karrer développe une obsession pour une chanteuse de cabaret sans nom, au point que l’homme songe à éliminer le mari de cette dernière. Ce film est décrit comme « une allégorie poignante sur la Hongrie communiste ».

Sur le web

Le mois de l’histoire des Noirs à l’ONF

Depuis mardi, l’Office national du film du Canada (ONF) souligne le Mois de l’histoire des Noirs sur son site internet et son canal YouTube. On y présente une programmation de courts et de longs métrages, de documentaires et d’animation, signés par des réalisateurs et réalisatrices noirs, ainsi que des discussions entre cinéastes et la publication d’un guide pédagogique. Parmi les œuvres proposées, voyez entre autres le long métrage documentaire Apatrides de Michèle Stephenson. La cinéaste se penche sur le sort de milliers d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne vivant en République dominicaine, où leur statut citoyen et juridique est très fragile.