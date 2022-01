De passage à l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'artiste Lin-Manuel Miranda n'a pu reconnaître sa chanson We Don't Talk About Bruno du film Encanto.

La Presse

Lors du segment One-Second Disney Songs, Lin-Manuel Miranda a obtenu de bonnes réponses, notamment lors de l'écoute du très court extrait de You're Welcome du film Moana, chanson qui fait également partie du catalogue bien garni de l'artiste.

Le troisième extrait, par contre, ne comprenait aucun mot. Seul un timbre sonore. Le coefficient de difficulté était ainsi augmenté.

La chanson We Don't Talk About Bruno ne cesse de grimper les échelons du palmarès Billboard. Pour la semaine du 29 janvier, la chanson trône au deuxième rang du Billboard The Hot 100.