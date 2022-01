À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, notre journaliste alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Dominic Tardif La Presse

Le Polcast des frères Goyette

Un podcast ? Non. C’est un polcast (!) que lancent Mario et Sylvain Goyette, les frangins les plus célèbres de Champlain en Mauricie. Vous n’avez pas le bonheur de connaître leur discographie ? Pensez à Paul et Paul, mais si Paul et Paul était un groupe folk créé par Fabien Cloutier. Comme dans Song Explorer, la populaire balado américaine dont chaque épisode dépiaute une chanson mythique, les deux frères, l’un poète, l’autre patenteux, convient leurs disciples dans les coulisses de la création de leurs plus grands refrains, en plus de révéler certains secrets de studio qui feraient l’envie de Rick Rubin (connaissez-vous la technique du chou de Bruxelles ?) Caricature jubilatoire des paresses et des facilités d’un médium dont les artisans aiment parfois s’écouter parler, Le polcast des frères Goyette a l’immense privilège de compter sur des commanditaires de choix comme… la Pourvoirie Lac à la Schnolle !

Haute Fidélité/High Fidelity

C’est l’histoire d’une ancienne VJ et d’un vieux punk qui, même après avoir soutiré des confidences aux plus populaires artistes de la planète, n’avaient pas perdu leur envie de discuter de zique avec ceux qui la créent. Dans cette nouvelle balado empruntant son titre au roman culte de Nick Hornby, l’animatrice Geneviève Borne et le journaliste de The Gazette Brendan Kelly s’entretiennent à bâtons rompus avec des musiciens qui font à la fois carrière dans la langue d’Arcade Fire et dans celle de Karkwa ; chacun des rendez-vous est d’ailleurs composé de deux épisodes complémentaires, l’un en français et l’autre en anglais. À écouter pour les réflexions pertinentes sur la bicéphalité linguistique de Montréal, mais aussi pour les passionnantes digressions sur les géants de l’histoire du rock. Premier invité : Jeff Stinco, de Simple Plan.

Parler mal : le balado

« Ton accent, c’est mignon, vas-y parle ! » Peu importe les bonnes intentions qu’elle cache, une phrase du genre finit inévitablement par nourrir chez quiconque l’encaisse ce qu’on appelle de l’insécurité linguistique, une expression désignant cette crainte anxiogène, parfois accompagnée de honte, de mal s’exprimer. Gabriel Robichaud et Bianca Richard, tous les deux originaires du sud-est du Nouveau-Brunswick, fouillent les ramifications de ce sentiment qui confine trop souvent au silence, dans la déclinaison audio d’une docu-fiction théâtrale actuellement en création. En compagnie de linguistes, de politiciens et de créateurs, les comédiens et auteurs font dialoguer l’anecdotique et le sociohistorique afin de rappeler que bien parler consiste à se faire comprendre, et non à papoter avec le même accent que les résidants de Saint-Germain-des-Prés.

toutEs ou pantoute

S’il semble parfois de bon ton de railler les revendications des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre (« Ben là, iel, c’est compliqué ! »), il n’est sans doute pas inutile de se souvenir que derrière chacune des lettres du sigle LGBTQ+ se trouvent de vraies personnes. La chose ne pourrait être plus claire que dans toutEs ou pantoute. Pour la troisième saison, la créatrice Laurie Perron et la journaliste scientifique Alexandra Turgeon tendent leur micro à ceux et celles qui, dans les marges fécondes d’un monde étroit, mènent au quotidien leur combat afin de s’imaginer des vies dégagées des diktats de l’hétéronormativité, du corps parfait-parce-que-mince et de la performance effrénée. Peu de balados parviennent à traiter avec autant de limpidité de sujets aussi divers que la ruralité, l’asexualité et la porno alternative.

Public mineur, art majeur

« C’est cool, ce que tu fais, mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public ? » L’animateur et écrivain Jean-Philippe Baril Guérard l’avoue d’emblée : il a lui-même déjà asséné cette question réductrice à des amis dont l’œuvre s’adresse aux enfants. La série en 5 épisodes de plus ou moins 30 minutes met en lumière la démarche et la trajectoire de 11 artistes jeunesse du Centre-du-Québec, mais qui rayonnent au-delà. Ils témoignent avec passion de la relation précieuse qu’ils tissent avec leur fervent auditoire de gamins ainsi que des cahiers de charge à la fois contraignants et stimulants qui leur incombent — on ne crée pas un livre pour les 2 à 4 ans comme pour les 8 à 11 ans. Un exercice salutaire de démystification du travail de ces essentiels ouvreurs d’imaginaire.