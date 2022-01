Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Alexandre Vigneault La Presse

André Duchesne La Presse

Laila Maalouf La Presse

LaPalme exposé en plein air à Québec

Québec BD a mis sur pied une exposition en plein air consacrée au caricaturiste Robert LaPalme, figure de proue de cet art de combat au Québec et féroce pourfendeur de Duplessis. Présentée place d’Youville, en plein cœur de la capitale nationale, l’exposition L’art et l’humour de Robert LaPalme retrace six décennies de création, surtout des caricatures, mais aussi des œuvres picturales, accompagnées de textes de Pierre Skilling, essayiste et analyste à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. Il est prévu qu’après son séjour à place d’Youville, jusqu’au 18 février, l’exposition soit présentée ailleurs dans la Vieille Capitale.

PHOTO GUILLAUME BROUST, FOURNIE PAR LE FESTIVAL Extrait du film Swissway to Heaven, à voir au Festival du film de montagne de Banff

Festival du film de montagne de Banff

La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff s’arrête virtuellement au Québec à compter du 20 janvier. Jusqu’au 19 février, voyez (en ligne) 18 films qui proposent plus de quatre heures et demie d’aventures étourdissantes. « Intrépides sans être téméraires et animés d’un enthousiasme sans bornes, les protagonistes des films nous inspirent par leur force discrète et leur créativité sportive », dit Stéphane Corbeil, instigateur de l’évènement. À voir dans la programmation, les courts métrages québécois EM et Always Higher consacrés à la grimpeuse Émilie Pellerin et à la plongeuse Lysanne Richard. Ces deux films ont été réalisés par Alexa Fay.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Natasha Kanapé Fontaine

Une Nuit de la lecture 100 % en ligne

Samedi, plus de 70 écrivains québécois, dont Patrick Senécal, Dominique Demers et Natasha Kanapé Fontaine, se réuniront pour la quatrième édition – entièrement virtuelle – de la Nuit de la lecture. De 18 h à 23 h, un premier volet proposera des lectures en direct sur Zoom pour les petits (dès 4 ans) et les grands, avec 25 duos d’écrivains. Un second volet adapté pour la webdiffusion se déroulera simultanément dans les librairies, bibliothèques et lieux de culture participants avec une vingtaine d’autres écrivains. Les activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire pour avoir accès aux salles virtuelles.

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMA PUBLIC Une scène du documentaire Sisters with Transistors

Sisters with Transistors à Cinéma Public

Comme dans le cas des autres institutions, Cinéma public attend le feu vert pour rouvrir sa salle à la Casa d’Italia de la rue Jean-Talon. En attendant, plusieurs œuvres sont proposées en location en ligne, dont Sisters with Transistors, de Lisa Rovner. Ce documentaire de 86 minutes explore le rôle important joué par des femmes pionnières dans l’industrie du son. Une narration de Laurie Anderson. Aussi, en ligne, on peut voir les films C.R.A.Z.Y., de Jean-Marc Vallée, France, de Bruno Dumont, Prière pour une mitaine perdue, de Jean-François Lesage et plusieurs autres.