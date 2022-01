Une semaine après avoir annoncé l’annulation d’Igloofest 2022 sous sa forme actuelle à Montréal, en raison des mesures sanitaires annoncées le 30 décembre dernier, l’organisation du festival s’efforce encore de voir lesquels parmi ses artistes invités pourront être reprogrammés ou non. La tenue du Igloofest de Québec, en mars, n’est pas encore remise en question pour le moment.

Alexandre Vigneault La Presse

L’impossibilité de tenir Igloofest 2022 s’est rapidement imposée à ses organisateurs lorsque le gouvernement a limité les rassemblements extérieurs à 250 personnes à compter du 31 décembre. « Igloofest, c’est 10 000 personnes qui dansent », relève Nicolas Cournoyer, vice-président affaires publiques et responsabilité sociétale chez Multicolore, société derrière l’évènement.

L’organisation s’affaire maintenant à voir si certains de ses invités pourraient se produire l’été prochain dans le cadre de Piknic Électronik ou un autre contexte au cours des prochains mois. « On a des artistes qui venaient d’Europe et des États-Unis, on ne pouvait pas juste décaler l’évènement », explique Nicolas Cournoyer.

Une fois la gestion du calendrier complétée, Igloofest sera en mesure d’offrir différentes options à ses détenteurs de billets et de laisser-passer, précisant que le remboursement sera toujours possible pour les festivaliers auxquels les nouvelles propositions ne conviendront pas. L’organisation contactera les détenteurs de billets, comme c’est d’ailleurs mentionné sur la page d’accueil du site internet de l’évènement.

Nicolas Cournoyer dit par ailleurs que le sort du Igloofest de Québec, prévu en mars, n’est pas encore scellé. « L’espoir, c’est que ça fasse un peu comme en Afrique du Sud : un gros pic, suivi d’une descente, dit-il, en précisant que l’organisation verra quelles mesures sanitaires seront en vigueur dans quelques semaines. On ne va pas tenir un évènement si on ne peut pas le faire dans de bonnes conditions. »

Multicolore a été capable de produire Piknic Électronik « en mode restreint » l’été dernier en respectant la distanciation sociale et les autres mesures parce qu’une fois les gens installés, ils peuvent rester à leur emplacement. Une telle chose n’est pas possible pour un évènement hivernal comme Igloofest, selon son représentant.

« L’ADN d’Igloofest, c’est de danser dehors, dit Nicolas Cournoyer. Comme il fait froid, il faut que les gens puissent bouger, changer de place. Aussitôt qu’il y a des règles pour restreindre les mouvements, ce n’est plus possible. »

Igloofest a annoncé l’annulation des évènements prévus à Montréal dès le 30 décembre, dans la foulée des annonces du premier ministre François Legault. « Nous sommes sous le choc, avait déclaré sur Instragram l’organisation. On a une pensée pour toutes les industries affectées par ces nouvelles mesures, ainsi que pour vous tous… On garde espoir de pouvoir s’unir et festoyer à nouveau lorsque cette nouvelle vague aura enfin été contrôlée. »