« D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours détesté Noël ! » C’est la gorge nouée que Michel Côté se rappelait lundi matin la première ligne du film C. R. A. Z. Y.

Dominic Tardif La Presse

Une phrase dont le souvenir lui faisait particulièrement mal, à la lumière de la nouvelle du départ de son ami Jean-Marc Vallée, mort le 25 décembre. « C’était un être extrêmement généreux, extrêmement sensible, qui aimait la vie, qui aimait inconditionnellement ses deux fils. Un talent incomparable », a confié celui qui a collaboré pour la première fois avec le réalisateur sur le plateau de Liste noire (1995), avant de le retrouver sur celui de C. R. A. Z. Y. (2005), film de la révélation internationale pour Vallée.

C’est spécialement pour Michel Côté que le cinéaste avait pensé ce rôle de père auquel il était impossible de ne pas s’attacher, mais qui refusait d’accepter l’homosexualité de son fils. « Je l’avais tellement dans les veines le rôle que j’avais l’impression de ne pas jouer, mais Jean-Marc me disait tout le temps : « Change rien, c’est formidable, tu vas voir ce que ça va donner. » C’est un film que j’ai senti jusque dans le tréfonds de mon âme. »

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Michel Côté lors du tournage du film C. R. A. Z. Y.

Il y a des réalisateurs sur un plateau qui disent aux acteurs : « Tout va bien. Je vous le dirai quand ce ne sera pas bon. » Alors que Jean-Marc, lui, nous le disait aussi quand c’était bon. Il nous disait : « C’est magnifique, continue comme ça. » Il nous entourait d’amour. Michel Côté, à propos de son ami Jean-Marc Vallée

Malgré la florissante carrière internationale de Jean-Marc Vallée, les deux hommes sont toujours demeurés proches. En 2020, le réalisateur assistait avec ses deux fils à l’hommage que Ciné Québec rendait à Michel Côté, à Saint-Hyacinthe. « On se voyait quelques fois par année, même s’il était très occupé. On mangeait ensemble, il me racontait ses anecdotes hollywoodiennes, on parlait de nos familles. Je pense qu’il m’aimait comme un grand frère. Je le faisais rire. Il aimait beaucoup rire. Et moi, j’ai l’impression de perdre un petit frère. [Il ravale un sanglot.] J’ai ben de la peine. »

Un cinéaste de cœur

« Je suis en état de choc », a quant à lui confié à La Presse le réalisateur Denis Villeneuve. Leur relation remonte à plus de vingt ans, à l’époque de la création du court métrage de Vallée Les mots magiques (1998), alors qu’ils œuvraient aussi tous les deux dans le monde de la publicité. Jean-Marc Vallée avait créé un « directors club » : sept ou huit cinéastes se réunissant régulièrement afin de visionner un film autour d’un repas et d’en discuter. « Ça a duré pendant plusieurs années et notre amitié s’est alors développée. »

« Quand on fait du cinéma à Los Angeles, on regarde toujours le côté qui brille, mais ça fait peur aussi », a expliqué le réalisateur de Dune. « Jean-Marc était la seule personne avec qui je pouvais vraiment partager cette aventure parce qu’il vivait quelque chose de similaire. On a développé une grande complicité. Il y a aussi que, par une coïncidence un peu ahurissante, ma fille est tombée amoureuse de son fils. D’une certaine façon, Jean-Marc a fait partie de ma famille élargie. »

« La principale qualité de cinéaste de Jean-Marc ? « Son cœur. [Il avait] un désir ardent et fulgurant de saisir une vérité à l’écran, sans artifices. Il en a développé une grande discipline à l’intérieur d’une démarche très assumée, qui lui a valu un énorme succès. Jean-Marc avait encore beaucoup de films dans le ventre. »

PHOTO GEOFF ROBINS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Denis Villeneuve

Je me souviens être sorti de la projection de C. R. A. Z. Y. complètement bouleversé par la générosité qu’il y avait dans ce film. Pour moi, ce fut une grande leçon. Sincèrement, une partie de moi a alors changé dans la façon même dont je concevais le cinéma. Bouleversé de constater à quel point Jean-Marc était un cinéaste généreux. Une réelle générosité du cœur. Une grande attention humaine. Un très grand sensible. Denis Villeneuve

Patrice Vermette, directeur artistique de plusieurs films de Vallée dont C. R. A. Z. Y. et Café de Flore, a pour sa part loué la détermination et l’ambition sans frontière de son « grand chum ».

Jean-Marc Vallée était « un fonceur, un pitbull. Il avait cette faculté d’encourager les gens à se dépasser. Il était aussi d’une extrême générosité. Il ne gardait pas son succès pour lui. La notion de partage était très importante pour lui, autant dans le groupe d’amis que dans le milieu. […] Il ne s’est jamais assis sur les lauriers et c’est un exemple pour tout le monde. Il nous a tous fait rêver en prouvant qu’on était capables nous autres aussi.

avec Marc-André Lussier, La Presse