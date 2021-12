Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

André Duchesne La Presse

Sur vos écrans

Diane Dufresne s’invite chez vous

Le passage de Diane Dufresne à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, le 22 septembre dernier, ne sera pas une histoire d’un soir. L’évènement De concert avec vous, relecture orchestrale de grands succès et de pièces tirées de l’album Meilleur après, a été capté et peut être visionné durant 48 heures en échange de 29,95 $. Tout au long du concert de 88 minutes, la chanteuse excentrique partage la scène avec 65 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et le pianiste Olivier Godin, pulsés par les coups de baguette du chef Jean-Michel Malouf.

IMAGE FOURNIE PAR L’ONF Une scène du film Le chandail, de Sheldon Cohen

Retour de la chaîne Oh Oh ONF des Fêtes !

Lancée il y a quelques années déjà, la tradition se poursuit sur le site de l’Office national du film (ONF) avec le retour de la chaîne Oh Oh ONF des Fêtes !. Petits et grands peuvent y regarder gratuitement 55 films parfaits pour la saison des Fêtes. Voyez ou revoyez Hold-up au Far West, de Jeff Hale, Les tacots, d’André Melançon, Ludovic, du cinéaste oscarisé Co Hoedeman ou l’incontournable Le chandail, de Sheldon Cohen, adapté d’un récit de Roch Carrier. Dans la section « Lire ONF », vous trouverez des images à colorier.

IMAGE FOURNIE Scène des Maîtres de Reich

Les mots de Hitler révélés dans un documentaire

Durant des décennies, malgré les images, on ne savait pas ce qu’ils s’étaient dit entre eux. Aujourd’hui, grâce à l’intelligence artificielle, on le sait. La série Les maîtres du Reich jette un nouvel éclairage sur la Seconde Guerre mondiale et sur la montée du nazisme en mettant des mots dans la bouche d’Adolf Hitler et des membres de son entourage. Ils apparaissent dans des films ou extraits de films d’époque souvent utilisés dans des documentaires sur cette période meurtrie de l’histoire du XXe siècle. Tout à la fois surprenants, triviaux, banals et étonnants, ces mots décryptés donnent un nouveau relief aux archives visuelles. À compter du 30 décembre à 20 h.

IMAGE TIRÉE DU SITE IMDB Scène du film Jacquot de Nantes, d’Agnès Varda

Jacquot de Nantes sur Tënk

Le site voué aux documentaires Tënk termine l’année en beauté avec la mise en ligne du long métrage Jacquot de Nantes, d’Agnès Varda. Dans cette œuvre de près de deux heures, la grande cinéaste retrace l’enfance et l’adolescence de son mari Jacques Demy. Le film rappelle l’attirance que Demy a eue très jeune pour le cinéma. De plus, Mme Varda établit des parallèles entre des sources d’inspiration (des personnages fantasques, la ville de Nantes, les parents de Demy) et certains de ses films tels Lola et Peau d’âne.