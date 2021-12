Au lendemain des annonces gouvernementales sur l’adoption de nouvelles mesures sanitaires, plusieurs acteurs du milieu culturel préfèrent reporter, voire annuler des spectacles, plutôt que de réduire de moitié le nombre de spectateurs présents, comme l’exige la Santé publique à partir de lundi.

La vague de reports a d’ailleurs débuté dès vendredi, soit trois jours avant que les mesures n’entrent en vigueur. Ainsi, Safia Nolin a reporté son spectacle prévu vendredi aux Foufounes électriques pour le lancement de son nouvel album, Seum. « Avec la hausse importante des cas, je n’étais pas à l’aise avec l’idée de réunir des centaines de personnes dans une salle de spectacle ce soir », a indiqué la chanteuse sur les réseaux sociaux.

La maison de disques La Tribu a aussi choisi de reporter au 4 juin 2022 le spectacle des Cowboys Fringants qui devait se tenir le 18 décembre au MTelus. Les spectacles du groupe prévus au Grand Théâtre de Québec les 29 et 30 décembre sont de plus reportés aux 4 et 5 mars prochains.

Les Cowboys Fringants doivent aussi monter sur la scène du Centre Bell le 27 décembre prochain. La Tribu a indiqué à La Presse qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant ce concert. Il serait toutefois étonnant de voir les festifs Cowboys s’exécuter dans un amphithéâtre à moitié plein. Les musiciens ont déjà déclaré en entrevue avec La Presse qu’il fallait « du monde debout, qui peut bouger et boire une bière », sinon « ce n’est pas un show des Cowboys ».

Quant aux spectacles de Louis-José Houde qui devaient avoir lieu au Lion d’or, à Montréal, les 20 et 21 décembre, ils ont été reportés aux 1er et 2 mars prochains.

Casse-tête insoluble

Chez Duceppe, on a aussi choisi de déplacer à une date ultérieure les trois représentations de la pièce J’aime Hydro, prévues au Théâtre Maisonneuve début janvier. « Il y avait trop de billets qui dépassaient les 50 % permis, trop de gens à relocaliser », explique la directrice générale de la compagnie, Amélie Duceppe.

Il aurait fallu choisir qui pouvait assister aux spectacles ou non, offrir des remboursements pour compenser les changements de catégories de sièges… Ç’aurait été un travail énorme pour mon équipe, qui est déjà à bout de souffle. Amélie Duceppe, directrice générale de Duceppe

« Maintenant, on cherche de nouvelles dates pour ce spectacle, mais ce n’est pas simple, car les salles de la Place des Arts se réservent longtemps à l’avance », indique Amélie Duceppe. Elle ajoute que du travail de réorganisation devra aussi se faire au retour des Fêtes pour la pièce Salle de nouvelles, qui prend l’affiche le 12 janvier. D’ici là, la vente de billets est suspendue.

Même constat du côté des Productions Martin Leclerc : diminuer la jauge de spectateurs de 50 % est un problème presque insoluble. Ainsi, trois représentations du spectacle Noël une tradition en chanson ont dû carrément être annulées. Il s’agit de celles de Brossard, de Laval et de Saint-Jérôme. « Pour les diffuseurs, c’était plus simple d’annuler les spectacles que de couper le nombre de spectateurs de moitié, explique Martin Leclerc. Ç’aurait causé trop de problèmes à la billetterie. Et comme il s’agit d’un spectacle de Noël, on pouvait difficilement le reporter. »

« De toute façon, poursuit-il, depuis les annonces de jeudi, les diffuseurs reçoivent beaucoup d’appels de gens qui veulent se faire rembourser, parce qu’ils sont craintifs d’assister à un spectacle. » Le producteur a aussi décidé de reporter des représentations hivernales du spectacle Pour une histoire d’un soir. Idem pour le concert d’Yves Duteil, qui devait sillonner le Québec à compter du mois de mars. « On a pris cette décision pour des raisons de sécurité. On ne veut pas annoncer un report à la dernière minute. »

Au Théâtre du Rideau Vert, on a toutefois décidé de prendre le problème à bras le corps et d’appeler un à un les détenteurs de billets qui auront manifesté le désir d’assister au spectacle 2021 revue et corrigée. « Nous allons contacter chaque spectateur en respectant l’ordre d’achat, des premiers acheteurs jusqu’aux derniers, pour leur offrir de nouveaux sièges », explique Alice Côté Dupuis, attachée de presse et responsable du marketing au Rideau Vert. « S’il y a trop de monde pour certains spectacles, nous pourrons relocaliser des spectateurs à une autre date en janvier. Nous avions déjà prévu trois supplémentaires qui n’avaient pas été annoncées ; elles serviront à accueillir ceux qui n’ont pas pu voir le spectacle comme prévu en décembre. »

Vendredi soir, le doute planait encore sur le sort qu’allaient connaître plusieurs autres spectacles du temps des Fêtes ou du début de janvier. Ainsi, les Grands Ballets canadiens ont maintenu les représentations de Casse-Noisette jusqu’au 19 décembre. Et après ? Les détenteurs de billets seront joints sous peu, indique-t-on sur le site internet. En ce qui concerne les spectacles de Charlotte Cardin prévus début janvier au MTelus, le casse-tête implique des représentations à l’extérieur du Québec, ce qui complexifie les décisions à prendre. Rien n’est encore décidé non plus du côté du party de Noël d’Éric Lapointe, le 31 décembre, au MTelus.

Moins de variété sur les écrans

Du côté des propriétaires de cinémas, les mesures imposées par le gouvernement Legault forceront une réorganisation importante de la programmation, selon Vincent Guzzo, président et chef de la direction des cinémas Guzzo. « L’impact ne sera pas tant sur le plan des pertes financières ou de l’achalandage, mais plus sur le plan de la variété des films qui seront présentés. »

Par exemple, certains films comme Aline ou House of Gucci vont sortir de la programmation pour libérer plus d’écrans pour de gros films populaires comme Spider-Man, Matrix ou The King’s Man. Vincent Guzzo, président et chef de la direction des cinémas Guzzo

Comme Vincent Guzzo, Denis Hurtubise, président de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec, craint que ces nouvelles mesures érodent encore davantage la confiance de la clientèle. « Il n’y a pas eu d’éclosions dans les cinémas. On suit un protocole très strict. Mais je crains qu’on ait tout de même de la difficulté à convaincre les gens de revenir avec ces nouvelles mesures. »

En ce qui concerne les musées et les bibliothèques, le statu quo prévaut pour l’instant. Quant aux galeries d’art, elles doivent comme tous les autres commerces réduire de 50 % leur affluence en tenant compte de la superficie des locaux. Une distanciation de 2 m devra être respectée en tout temps.