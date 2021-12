Chroniques

Faire tout un cinéma… avant le film

Il est ironique de regarder une série documentaire à propos de la magie du cinéma sur une plateforme comme Netflix, quand on sait que le streaming vide de plus en plus les salles. Mais j’ai bien aimé Voir, produite notamment par David Fincher et David Prior, qui propose une collection de courts essais sur le cinéma. En particulier le premier épisode, L’été du requin, dans lequel Sasha Stone revient sur la folie autour du film Jaws de Spielberg en 1976, qui a lancé la vogue des blockbusters estivaux et une phobie universelle du requin.