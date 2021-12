À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des baladoémissions qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Léa Carrier La Presse

Quelqu’une d’immortelle

Pauline, 91 ans, disparaît peu à peu. Les noms et les visages lui échappent, sa mémoire la quitte. Prise d’une intuition, sa petite-fille, la comédienne Camille Paré-Poirier, décide de l’enregistrer. De 2016 à 2020, Camille archive leurs échanges comme les photos d’un album. Les discours confus et les éclaircies soudaines, les mots tendres et les éclats de rire qu’elles volent au temps. Au deuxième épisode, l’urgence sanitaire est déclarée. Pauline n’est plus qu’une voix au bout du fil. Ces bribes de conversation, finement ciselées, servent de trame narrative à Quelqu’une d’immortelle, une balado émouvante sur l’attente du deuil et la mort ordinaire. La minisérie, réalisée par Julien Morissette (Daniel Bélanger : Rêve encore, L’heure de radio McGarrigle) et produite par Transistor Media, a fait l’objet d’une séance d’écoute à la Casa d’Italia, jeudi dernier, en partenariat avec le Cinéma Public.

Limited Capacity

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CBC Limited Capacity

Ceux qui ont aimé Black Mirror dévoreront la dernière proposition de CBC, Limited Capacity. La balado (anglophone, faut-il préciser) rappelle la populaire série Netflix par son humour corrosif, ses revirements tordus et ses récits technodystopiques. Une salle Zoom qui exauce tout ce qui s’y dit. Une guerre de mèmes qui prend une tournure dramatique. Une page d’influenceur qui cache un terrible secret. La série, une idée originale de Rob Norman, se décline en six courtes histoires de dérapages technologiques. En cette ère ultra-connectée (bonjour, télétravail !), Limited Capacity brouille les lignes entre le thriller, la satire et le documentaire.

Sous le bouchon

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Sous le bouchon

Quels effets les changements climatiques auront-ils sur la viticulture ? Le local est-il une mode passagère ? Qu’est-ce que le verre allégé ? Dans sa toute première balado, Sous le bouchon, la Société des alcools du Québec (SAQ) invite à son micro des acteurs de l’industrie pour discuter des enjeux qui intéressent (et préoccupent) les œnophiles. Environnement, achat local : les trois premiers épisodes de la série proposent des pistes de solution pour une industrie vinicole plus verte et plus résiliente. Les vins sans alcool, la consigne et les métiers de la SAQ font partie des prochains thèmes de la série. Chaque épisode se consomme en moins d’un quart d’heure, parfait pour l’apéro. Offerte sur le site de la SAQ et sur les principales plateformes d’écoute.

Dialogues

PHOTO FOURNIE PAR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC Dialogues

La série Dialogues, dont les dernières activités remontaient à 2019, a dévoilé en décembre quatre nouveaux épisodes avec Joséphine Bacon, Michel Marc Bouchard, Kim Thúy et Michel Tremblay. Présentée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, la série d’entretiens propose à ceux qui les auraient manqués des discussions enregistrées devant public à la Grande Bibliothèque et dans lesquelles les artistes ouvrent les portes de leur univers créatif. Ainsi, les poétesses innues Joséphine Bacon et Marie-André Gill échangent sur la transmission du savoir autochtone et l’écrivaine Kim Thúy livre une déclaration d’amour à la langue française. Nouveauté : chaque épisode s’ouvre désormais avec une préface de l’animateur culturel Nicolas Ouellet.