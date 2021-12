Cette année, des personnalités se sont attiré les foudres de l’annulation pour leurs commentaires insensibles et leurs actions contestables. Elles ont été rejetées de l’espace public, dépouillées de leurs contrats ou carrément poursuivies, tandis que les plus chanceuses s’en sont tirées avec quelques égratignures – et un coup de publicité au passage. Certaines ont tenté une timide réintégration. Retour sur les controverses marquantes de l’année.

Léa Carrier La Presse

Armie Hammer

En janvier 2021, Armie Hammer a fait les manchettes après que des messages troublants dans lesquels il racontait ses fantasmes de domination et de cannibalisme ont fait surface sur les réseaux sociaux. La situation s’est envenimée lorsque des jeunes femmes ont dénoncé publiquement l’abus et la violence dont elles avaient été victimes dans leur relation avec l’acteur, nouvellement divorcé. L’une d’entre elles a déposé une accusation de viol à la police de Los Angeles, qui enquête toujours, et qu’Armie Hammer a vivement réfutée. Dans le tumulte, l’acteur de Call Me By Your Name et The Social Network a été largué par son agence et a perdu d’importants contrats, dont une comédie romantique avec Jennifer Lopez et une production sur Broadway. Il s’est depuis retiré dans un centre de désintoxication.

Morgan Wallen

PHOTO SANFORD MYERS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le chanteur country Morgan Wallen

C’est au tour du chanteur country Morgan Wallen d’être cloué au pilori, cette fois pour avoir proféré le « mot commençant par n » dans une vidéo captée et diffusée en février sur la chaîne TMZ. Rapidement, Spotify et Apple Music ont supprimé sa musique de leurs listes de lecture, et les grandes stations de radio l’ont retirée de leurs ondes. Plusieurs cérémonies de l’industrie, dont les American Music Awards, l’ont aussi rayé de leur liste d’invités, malgré ses sélections. Dix mois plus tard, la poussière semble finalement retombée. Morgan Wallen réapparaît tranquillement sur l’écran radar, bien qu’il soit toujours sous l'étroite surveillance des internautes. Son opus Dangerous : The Double Album, dévoilé quelques semaines avant la controverse, a pris la première place du classement Billboard 200 de l’année.

Maripier Morin

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Maripier Morin

Depuis l’automne, les affaires reprennent tranquillement pour Maripier Morin avec la sortie de La faille 2, sur Illico, et le dévoilement de son nouveau projet, le café Grain d’espoir, dont les profits seront versés à des maisons de thérapie contre la dépendance. L’animatrice et comédienne s’était ouverte sur ses problèmes d’alcool – et de cocaïne, apprendrons-nous plus tard – lors de son passage à Tout le monde en parle, en mai dernier. À l’époque, Maripier Morin, qui tentait un retour discret sur les plateaux (dans le film Arlette ! de Mariloup Wolfe), s’était à nouveau retrouvée dans l’embarras après que La Presse a rapporté de nouvelles allégations d’agressions physiques, d’attouchements sexuels non sollicités et de commentaires racistes de sa part. Si son retour a longtemps divisé le public (les uns prônant le pardon, les autres dénonçant la culture de l’impunité chez les artistes), sa deuxième tentative semble jusqu’à présent bien reçue par les internautes. Rappelons qu’à l’été 2020, Maripier Morin s’était fait larguer par ses principaux partenaires et diffuseurs dans la foulée des accusations de la musicienne Safia Nolin.

Les Golden Globes

PHOTO NBC HANDOUT, ARCHIVES REUTERS Tina Fey et Amy Poehler à l’animation de la cérémonie des Golden Globes en 2021

Manque de diversité, éthique douteuse, culture de corruption : les Golden Globes sont sur la sellette depuis l’enquête dévastatrice du Los Angeles Times, publiée en février, une semaine avant la cérémonie. La Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui décerne les prestigieuses récompenses, était ciblée pour une variété de scandales, dont l’absence totale de journalistes noirs parmi la centaine de membres. Les grands acteurs de l’industrie télévisuelle et cinématographique, dont Netflix et Amazon, ont tourné le dos à la cérémonie dans la foulée des révélations. L’acteur Tom Cruise a carrément renvoyé ses trois statuettes à l’organisation. Mais le coup de grâce a été le retrait du diffuseur NBC, qui a retiré les Golden Globes 2022 de sa grille hivernale.

J. K. Rowling

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’auteure J. K. Rowling

Depuis juin, J. K. Rowling est inscrite sur la liste noire de la communauté LGBTQ+. L’auteure s’était moquée dans un gazouillis de l’expression « une personne avec des menstruations », ce qui, selon elle, était autrefois nommé une femme. En quelques secondes, la twittosphère s’est enflammée. Les acteurs de la saga Harry Potter Daniel Radcliff, Emma Watson et Rupert Grint ont désavoué l’auteure pour son commentaire jugé transphobe, tout comme de nombreux fans, qui ont rangé à contrecœur leurs précieux bouquins dans leurs tiroirs. À ce jour, les hostilités entre les militants trans et J. K. Rowling continuent de diviser la Pottermania, mais l’auteure prolifique peut toujours compter sur un bassin d’irréductibles admirateurs. Son dernier livre, The Christmas Pig, publié en octobre dernier, s’est hissé au sommet des palmarès des ventes anglaises.

Guillaume Lemay-Thivierge

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Guillaume Lemay-Thivierge

En septembre, La Presse a révélé que Guillaume Lemay-Thivierge ne réaliserait pas des épisodes du populaire feuilleton District 31, car il n’était pas vacciné. Il a également été rapporté que le comédien avait tenté d’utiliser son statut de « personne spéciale » pour être admis dans des établissements sans passeport vaccinal. Guillaume Lemay-Thivierge a répliqué par une vidéo, filmée dans son véhicule, dans laquelle il disait vouloir « aller à son rythme » et attendre le vaccin avec lequel il serait « confortable », soit le vaccin québécois Medicago, qui n’est toujours pas homologué. Le comédien déplorait également qu’on le qualifie d’« antivax », lui qui s’était toujours fait un « devoir » de respecter les mesures sanitaires. Dans sa dernière prise de parole publique, Guillaume Lemay-Thivierge a déclaré que son partenariat de 13 ans avec Hyundai Auto Canada avait pris fin à la suite d’un accord mutuel.

Dave Chappelle

PHOTO ALEX EDELMAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’humoriste Dave Chappelle

Le célèbre humoriste a également suscité la controverse pour ses blagues sur le genre dans son récent spectacle The Closer, sorti en octobre sur Netflix. « Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer entre les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait », avait-il lancé à la foule, à la défense de J. K. Rowling. Des associations LGBTQ+ et des employés de Netflix ont exigé le retrait du spectacle sur la plateforme de diffusion en continu, sans succès. À l’inverse, la carrière de Dave Chappelle, qui s’est dit victime de la culture de l’annulation, roule à plein régime. Son nouveau documentaire, Untitled, a été présenté dans des salles combles en Amérique du Nord, et il a récemment été nommé aux prestigieux Grammy Awards pour son spécial Netflix 8:46.

Travis Scott

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le rappeur Travis Scott au festival Astroworld

Dix personnes ont perdu la vie et des centaines d’autres ont été blessées, le 5 novembre dernier, lors de la performance du rappeur américain au festival Astroworld. La cause ? La surcapacité du site et un protocole de sécurité déficient, qui ont entraîné un mouvement de panique incontrôlable. Des vidéos de paramédicaux pratiquant des massages cardiaques à gauche et à droite sur des festivaliers inconscients, alors qu’à quelques mètres, le concert se poursuivait sur scène, ont massivement circulé sur les réseaux sociaux. Travis Scott, tête d’affiche du festival, a été vivement critiqué pour sa négligence, lui qui avait l’habitude d’encourager son public à l’émeute. (En 2015, il avait été arrêté pour trouble à l’ordre public après sa performance au festival Lollapalooza.) L’interprète de Goosebump, silencieux depuis le tragique évènement, et les organisateurs d’Astroworld sont poursuivis pour 2 milliards de dollars américains par les festivaliers.

Alex Nevksy

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Alex Nevsky

L’humoriste Louis-José Houde a gentiment écorché Alex Nevsky en évoquant son retour sur la scène publique, au dernier gala de l’ADISQ. En mai dernier, l’auteur-compositeur-interprète a posé devant l’objectif avec une queue de sirène pour tester les eaux et présenter sa nouvelle chanson Mer de splendeur, qui n’a toujours pas eu de suite. Pendant la vague de dénonciations, Alex Nevsky avait présenté des excuses publiques auprès de son ex-copine, Stéphanie Boulay, admettant avoir eu des comportements déplacés envers elle. Dans les jours qui ont suivi, la musicienne lui avait reproché d’avoir diffusé son témoignage sans son consentement, et la maison de disques Musicor avait coupé les ponts avec l’artiste. L’été dernier, Alex Nevksy avait fait le point sur sa démarche réparatrice auprès de Stéphanie Boulay, qui lui a pardonné, à l’émission Bonsoir bonsoir.

Yann Perreau

PHOTO JOHN LONDONO, TIRÉE DU SITE WEB DE L’ARTISTE Yann Perreau

Sept mois après avoir été visé par des allégations de nature sexuelle, Yann Perreau a brisé le silence dans une lettre d’excuses publiée sur sa page Facebook. Depuis, il publie régulièrement des messages sur les réseaux sociaux, mais sa carrière musicale est toujours sur la glace. Son album Goûter le temps, qui devait être lancé en 2020, n’a toujours pas vu le jour, et aucune date de spectacle ou de tournée n’est annoncée sur son site web. À la suite des dénonciations, la maison de disques Bonsound a rompu son lien d’affaires avec l’artiste.