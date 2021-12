PHOTO NETFLIX, ASSOCIATED PRESS

La pop culture sud-coréenne avait déjà rejoint le public occidental avant cette année, mais de plus en plus, sa présence se fait sentir en musique comme sur nos écrans. Si le groupe de K-pop BTS n’a jamais perdu sa place de favori pour un large public au Québec et dans le monde, il est loin d’être le seul à se tailler une place dans nos quotidiens. Le phénomène Netflix de l’année, la série Squid Game, nous vient directement de Corée du Sud, tout comme les émissions à l'origine des adaptations québécoises Qui sait chanter ? (I Can See Your Voice, en version sud-coréenne) et Chanteurs masqués (King of Mask Singer).