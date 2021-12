Le 98,5 FM a monopolisé le quart de l’attention radiophonique cet automne à Montréal, du jamais-vu, révèlent les plus récents sondages Numeris pour la période du 30 août au 28 novembre.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Avec 25 % des heures d’écoute dans la métropole, la station parlée de Cogeco enregistre une performance inédite depuis son lancement en 2004. « C’est difficile de demander mieux que ça », lance Pierre Martineau, directeur général du 98,5 FM, au bout du fil. « Ce sont les meilleurs chiffres jamais obtenus par la station. »

Les parts de marché du 98,5 FM, chaîne la plus écoutée au Canada, se sont bonifiées de 4,2 points par rapport à la même période l’an dernier, ce qui représente un bond de 20 %. Le 98,5 compte par ailleurs trois émissions dans le top 5 montréalais. Puisqu’il faut se lever caracole en tête, tandis que Drainville PM et L’effet Normandeau occupent les troisième et quatrième places.

M. Martineau impute les résultats publiés mercredi à une « multitude de facteurs ».

« Je pense qu’on est encore dans une période d’incertitude, dit-il. Il y a une recherche de vérité actuellement, puisqu’il y a beaucoup de fake news. Il y a aussi la force et la pertinence des équipes. Et les personnalités d’antenne ; c’est du monde polarisant, pertinent et intéressant, qui travaille fort. »

Le vent a viré de notre bord. Il va falloir gérer les attentes. On ne pourra pas répéter ça ad vitam aeternam. Pierre Martineau, vice-président du réseau parlé de Cogeco et directeur général du 98,5 FM

ICI Première demeure la deuxième station la plus écoutée avec 15,4 % des parts d’écoute, une baisse minime par rapport au résultat de l’automne 2020 (15,6 %). À la semaine prochaine et Samedi et rien d’autre, diffusées sur les ondes de la station généraliste, occupent les deuxième et cinquième positions des émissions les plus aimées à Montréal.

Des pertes pour la radio musicale

Sur la troisième marche du podium, Rythme FM demeure la station musicale la plus populaire dans l’île, bien que la marque de Cogeco perde du terrain. Ses parts d’écoute de 11 % à l’automne représentent une chute de 18,3 % par rapport à l’an dernier (13,5 %).

La radio musicale dans son ensemble semble avoir souffert de la domination du 98,5 FM. Les stations CKOI (9 %), Énergie (7,4 %), Rouge FM (6,9 %) et WKND affichent toutes un recul de leur rayonnement, respectivement de 4,2 %, 11,4 %, 17,2 % et 30,4 % par rapport à l’automne 2020.

Seule ICI Musique, avec 4,8 % des heures d’écoute contre 4,3 % l’an dernier, connaît une légère embellie. « La grande majorité des émissions d’ICI Musique progressent en popularité ! », s’est réjouie la chaîne musicale de Radio-Canada dans une publication Facebook.

Du côté des stations spécialisées, le 91,9 Sports a peu bougé – de 0,9 % à 0,8 % –, tandis que les casse-têtes routiers dans la métropole cet automne ont permis à Radio Circulation de filer vers une hausse de 250 % de ses (modestes) parts d’écoute (0,2 %).

Enfin, parmi les stations anglophones, CHOM, presque au beau fixe, conserve sa position de tête (5 %). The Beat et Virgin suivent au coude-à-coude avec 4,2 % et 4 % des heures d’écoute.