La plateforme de diffusion en continu HBO Max diffusera le 1er janvier une émission spéciale, Return to Hogwarts, qui réunira entre autres Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Cette émission vise à souligner le 20e anniversaire du premier volet d'Harry Potter au cinéma, Harry Potter and the Philosopher's Stone, sorti le 16 novembre 2001.

La Presse

D'autres membres de la distribution des huit films seront aussi de la partie. C'est le cas entre autres d'Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) Ralph Fiennes (Voldemort) Robbie Coltrane (Hagrid) et Tom Felton (Draco Malfoy).

Voir l'aguiche en vidéo.