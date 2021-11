À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des baladoémissions qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Léa Carrier La Presse

Convictions — QAnon, la quête

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump prennent d’assaut le Capitole américain, convaincus que le président déchu mène une guerre secrète contre une élite pédophile sataniste. À leurs débuts, les conspirationnistes de QAnon se terraient dans les profondeurs du web. Depuis la pandémie, ils ne se cachent plus. Et leurs idées s’infiltrent au Québec. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Et surtout, comment en sommes-nous arrivés là ? Après les militants anti-mesures sanitaires, la deuxième saison de Convictions se consacre aux adeptes de « Q », figure mystique aussi fascinante qu’inquiétante. En sept épisodes bien ramassés, les journalistes Jeff Yates et Brigitte Noël dressent un portrait très complet d’un mouvement en constante mutation et des dangers qu’il pose à nos démocraties.

Les grosses tounes de…

PHOTO FOURNIE PAR COMEDIHA ! Le comédien Sébastien Delorme et l’humoriste P-A Méthot dans la balado Les grosses tounes de…

Le public le connaît comme humoriste, mais il est aussi un mélomane assumé. P-A Méthot lance sa toute première balado, Les grosses tounes de…, dans lequel il reçoit un invité par semaine pour raconter sa vie en musique. Au programme : Régis Labeaume, Mario Pelchat, Jean-Michel Anctil, Rachid Badouri, France D’Amour et Fabien Cloutier, pour ne nommer que ceux-là. Le premier épisode a été enregistré devant public, mercredi, au Club de la Pyramide Sainte-Foy avec le comédien Sébastien Delorme. Précisons que l’écoute de la balado, une production de ComediHa !, est offerte au coût mensuel de 6,99 $.

D’où je viens – Le rap d’ici

IMAGE FOURNIE PAR OHDIO La balado D’où je viens – Le rap d’ici

De tout temps, les rappeurs ont exprimé leur appartenance à leur quartier d’origine. Dans la balado D’où je viens : Le rap d’ici, les journalistes Olivier Arbour-Masse et Olivier Boisvert-Magnan, deux amateurs de hip-hop, reconstituent la grande histoire du rap francophone à partir des anecdotes de quartiers. Premier arrêt : Saint-Michel, Montréal. Des pionniers comme J-Kyll, Imposs, Izzy-S, Souldia et Taktika racontent les débuts du rap le long de la ligne d’autobus 67, des premiers rap partys dans les sous-sols d’église à l’émergence des gangs de rue. Le 30 novembre, Limoilou et Québec passeront sous la loupe des journalistes. L’écoute est recommandée aux initiés du hip-hop.

Synthèses – Le cas Catherine Daviau

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE DE QUB RADIO La série Synthèses traite du cas de Catherine Daviau.

Le 11 décembre 2008, Catherine Daviau, 26 ans, se fait brutalement violer et assassiner dans son appartement du quartier Rosemont. Avant de prendre la fuite, son attaquant met le feu à la scène, effaçant toute trace de son passage. Treize ans plus tard, le cas Daviau intrigue l’équipe de la série Synthèses, qui en fait l’objet de sa troisième saison, lancée le 1er novembre sur la plateforme de QUB Radio. La réalisatrice Maude Petel-Légaré et la journaliste Claudia Larochelle, qui, au moment des faits, résidait sur la même rue que la victime, succèdent au tandem composé de Julien Morissette et Boris Proulx. Ensemble, elles tenteront de faire la lumière sur le meurtre sordide d’une femme innocente, dépouillée de son avenir.

À l’écoute !

IMAGE FOURNIE PAR LA PUCE À L’OREILLE La balado À l’écoute !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier les balados, voici une suggestion pour les petits curieux. Neuf maisons d’édition et La puce à l’oreille ont collaboré à la création d’une nouvelle série balado documentaire destinée aux auditeurs de 6 à 10 ans. Tantôt ludique, tantôt tendre, À l’écoute ! puise des concepts d’histoire, de société et de culture dans des albums jeunesse, et les explique ensuite sous la forme de courtes capsules. Qui a inventé les superhéros ? Qu’est-ce que l’anxiété ? Pourquoi les dinosaures n’existent plus ? Avec les voix de Barbada de Barbades, Dominique Pétin, François Bernier et Elkahna Talbi.