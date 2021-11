Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings maintenant offert sans frais supplémentaires sur Disney +.

À l'occasion du Disney+ Day, le géant américain du divertissement a levé le voile sur plusieurs productions, dont certaines sont maintenant offertes à ses abonnés.

La Presse

C'est le cas des films Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings et Jungle Cruise, tous deux diffusés au cinéma et maintenant offerts sans frais supplémentaires aux abonnés de sa plateforme de diffusion en continu.

Disney a également levé le voile sur quelques productions qui seront bientôt présentées à ses abonnés. À la fin du mois de décembre, The Book of Boba Fett occupera les amateurs de l'univers Star Wars.

Chez Marvel, I Am Groot, Agatha : House of Harkness et Spiderman: Freshman Year seront bientôt offertes aux abonnés. Une deuxième saison de What if?... a aussi été annoncée.