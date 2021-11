Renaud Paradis et Julie Daoust proposent un spectacle consacré à Jacques Brel et à Barbara.

Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

André Duchesne La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Josée Lapointe La Presse

En salle

Brel et Barbara en duo

Les comédiens-chanteurs Julie Daoust et Renaud Paradis, accompagnés au piano par Philippe Noireaut, revisitent l’œuvre et la vie de deux monstres sacrés de la chanson française avec leur spectacle Brel & Barbara, héros fragiles, présenté trois soirs au Rideau Vert. Au programme : des chansons, bien sûr, mais aussi des scènes théâtrales et la présentation d’archives sonores qui permettront de mieux comprendre la relation d’amitié méconnue qui existait entre la Dame en noir et le Grand Jacques. Les 4, 5 et 6 novembre.

En salle

Il n’y a pas de faux métier à la Cinémathèque

La Cinémathèque québécoise annonce l’ajout de deux séances supplémentaires du long métrage Il n’y a pas de faux métier, plus récente œuvre du cinéaste indépendant Olivier Godin. Le film raconte l’histoire de Marie-Cobra (Tatiana Zinga Botao), une jeune femme écrivant le scénario d’un poète chargé de désamorcer des bombes. Autour d’elle gravitent d’étonnants personnages. Il se présente comme un « conte ludique et délirant aux retournements inattendus ». Samedi à 17 h et lundi 8 novembre à 18 h 30.

PHOTO FOURNIE PAR NUITS D’AFRIQUE Le groupe Tajoa, de la Côte d’Ivoire

En salle

Soirées gratuites à Nuits d’Afrique

Nuits d’Afrique célèbre ses 35 ans cette semaine avec la présentation de spectacles gratuits au Club Balattou. Jeudi soir, place au zouglou, avec la formation Tajoa, de la Côte d’Ivoire. Vendredi, soirée de kora avec Zal Sissokho et son groupe Buntalo. Plus tard, rencontre avec Jab Djab, pionnier des musiques du monde. Samedi, Nuits d’Afrique fait la fête au bossa-nova avec Jean-François Léger. L’artiste Gotta Lago, de la Côte d’Ivoire, monte aussi sur scène avec sa guitare et ses tambours. Enfin, dimanche, rencontre avec Ilam, du Sénégal, spécialiste des sonorités afro blues et pop, et Nomadic Massive, groupe phare du hip-hop montréalais.

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CABARET C’est une deuxième édition pour le cabaret littéraire Accents Queer, mettant en vedette des plumes LGBTQ+ en tous genres (chronique, poésie, slam), abordant des thématiques tout aussi variées.

En salle

Cabaret Queer, deuxième édition

C’est une deuxième édition pour le cabaret littéraire Accents Queer, mettant en vedette des plumes LGBTQ+ en tous genres (chronique, poésie, slam), abordant des thématiques tout aussi variées. En présentiel à la maison de la culture Janine-Sutto ce vendredi, dès 19 h 30, on attend Jean-Paul Daoust, Kama La Mackerel, Chris Bergeron, Valérie Bah, Éric LeBlanc ainsi que Samuel Larochelle, idéateur et animateur de la soirée. La captation du spectacle sera ensuite diffusée sur le web, entre le 11 et le 21 mai.

IMAGE FOURNIE PAR PLANÈTE+ Une scène du documentaire Le souhait de Robin

Sur vos écrans

Le souhait de Robin sur Planète+

Sept ans après la mort par suicide du comédien Robin Williams, la chaîne Planète+ présente un documentaire consacré à la vie de cet acteur aussi connu pour son travail dans les comédies (Mme Doubtfire, Good Morning, Vietnam) que les drames (La société des poètes disparus, Will Hunting). Ce film de Tylor Norwood donne la parole à plusieurs proches du comédien, dont sa femme Susan Schneider, qui évoque les derniers moments de la vie de cet homme aux prises avec la démence à corps de Lewy, une maladie cérébrale dégénérative impossible à diagnostiquer. Ce dimanche à 19 h 30 sur Planète+.

PHOTO FOURNIE PAR LE PALAIS MONTCALM Holly Cole

En ligne

Holly Cole en direct du Palais Montcalm

La chanteuse canadienne et vedette internationale du jazz Holly Cole est de passage au Palais Montcalm à Québec ce jeudi, spectacle qu’on pourra voir en direct partout au Québec grâce à la webdiffusion. Elle y interprétera les pièces qui figurent sur son album live Montreal, enregistré en 2019 lors du Festival de jazz, et sera entourée d’un groupe de quatre musiciens, dont le pianiste Aaron Davis, membre du célèbre Holly Cole Trio. En première partie, une vedette montante du jazz canadien, Laila Biali.