Le gouvernement du Québec a dévoilé cette semaine le nom des 16 récipiendaires des Prix du Québec 2021, la plus haute distinction décernée en culture et en science dans la province.

Luc Boulanger La Presse

Parmi les lauréats en culture, citons l’auteur Michel Marc Bouchard qui reçoit le prix Athanase-David (littérature) ; le chanteur et comédien Michel Rivard, avec le prix Denise-Pelletier (arts d’interprétation) ; la journaliste et animatrice Céline Galipeau, qui obtient le prix Guy-Mauffette (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) ; et Serge Giguère, avec le prix Albert-Tessier (cinéma).

Le tout premier prix Denise-Filiatrault, pour le domaine des arts de la scène, a été remis à la directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal. « Recevoir ce prix est un honneur en soi, mais le fait d’en être la première lauréate dépasse toutes mes espérances, a réagi Lorraine Pintal. Cela me rend fière d’être reconnue comme ayant suivi les traces de Denise Filiatrault. Elle est une source d’inspiration. »

« Les Prix du Québec sont l’occasion de souligner le parcours inspirant de femmes et d’hommes de talent qui, par leurs réalisations remarquables, se sont démarqués dans leur domaine tant sur la scène nationale qu’internationale », a pour sa part commenté Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

La cérémonie de remise des Prix du Québec 2021 aura lieu le 10 novembre prochain.

Pour la liste complète des récipiendaires des prix culturels et des prix scientifiques, on peut consulter le site du gouvernement du Québec.