Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Laila Maalouf La Presse

Josée Lapointe La Presse

André Duchesne La Presse

En salle et en ligne : du cinéma insolite au festival SPASM

C’est ce jeudi que s’amorce le 20e festival SPASM du cinéma insolite. Jusqu’au 31 octobre, les cinéphiles pourront voir des courts métrages québécois et étrangers, en ligne ou en salle au Club Soda, dans le cadre de trois soirées évènementielles. Les films sont regroupés par thèmes (cabaret trash, science-fiction, minuit métal, western…). Parmi les titres québécois, seront présentés notamment les films Frimas, de Marianne Farley, avec Karine Gonthier-Hyndman, et Cercueil, tabarnak !, de Loïc Darses, avec Emmanuel Bilodeau.

En salle : au Bain avec l’ensemble Cassiopée

PHOTO LAWRENCE FAFARD, FOURNIE PAR CASSIOPÉE L’ensemble de musique contemporaine Cassiopée

Fondé par l’altiste Amina Myriam Tébini, Cassiopée est un ensemble de musique contemporaine de sept femmes et deux hommes qui se sont réunis autour de valeurs d’équité et d’inclusion. Mis en scène par Frannie Holder (Dear Criminals, Random Recipe), leur premier concert, Au fond de la piscine, je cherche à ne plus me noyer, sera présenté au Bain Mathieu les 26, 27 et 28 octobre, avec au programme essentiellement des œuvres de compositrices canadiennes.

En ligne : des films d’Halloween à l’ONF

IMAGE FOURNIE PAR L’OFFICE NATIONAL DU FILM Une scène du film d’animation La mère des os

Vos plus jeunes ne se peuvent plus d’attendre l’arrivée de l’Halloween ? Faites-les patienter et passez un bon moment avec eux en regardant gratuitement des films sur le site de l’ONF. L’Office national du film a en effet créé la chaîne « Films pour l’Halloween » qui comprend 27 titres d’animation ou d’animation image sur image longs de 1 à 15 minutes. On peut ainsi voir Le visiteur, de David Barlow-Krelina, Gloria Victoria, de Theodore Ushev, L’appel du monstre, de Louise Johnson, La mère des os, de Sylvie Trouvé et Dale Hayward, ou encore Cauchemar à l’école, de Catherine Arcand.

En salle : À bout de souffle au Cinéma Moderne

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle

Samedi à 19 h 45 et dimanche à 18 h 30, le Cinéma Moderne présente une version restaurée en 4K du classique À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Revoyez Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg en cavale dans Paris dans un des longs métrages les plus iconiques de la Nouvelle Vague française. Le film avait remporté un Ours d’argent à la Berlinale de 1960 et le prix Jean-Vigo la même année. La restauration, signée Rialto Pictures, célèbre le 60e anniversaire du film.