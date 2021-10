La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Une aide supplémentaire de plus de 3,5 millions

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce une aide supplémentaire d’un peu plus de 3,5 millions à 111 organismes en arts de la scène et en littérature et à 65 petites salles aux prises avec des défis inhérents à la pandémie de COVID-19.

André Duchesne La Presse

Une somme d’un peu plus de 2,4 millions ira aux organismes en arts de la scène et littérature alors qu’un montant de 1,1 million sera partagé entre les salles. Ces sommes proviennent du Plan de relance économique du milieu culturel instauré par Québec en juin 2020. Tous ces organismes sont soutenus par le Conseil des Arts et des lettres du Québec.

L’annonce a été faite, de façon virtuelle, mercredi matin à l’occasion de la 30e édition de la Rencontre d’automne du Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec (ROSEQ) qui se tient à Rimouski.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et c’est pourquoi nous continuons d’appuyer ce milieu qui a été grandement touché par la pandémie, dit la ministre par voie de communiqué. Le versement de cette aide est la démonstration concrète de notre volonté de soutenir les diffuseurs, nos petites salles et nos artistes. L’aide accordée leur permettra de poursuivre leur mission de rendre la culture accessible aux citoyens et de faire rayonner ce talent dont nous sommes fiers. »

Plus spécifiquement, l’argent octroyé aux organismes de littérature et d’arts de la scène doit servir à « maintenir leurs fonctions organisationnelles » alors les sommes remises aux gestionnaires de petites salles permet de faire face « à des défis particuliers en lien avec la pandémie ».

Quelques exemples de financement nous ont été communiqués. Ainsi, le Nouvel Ensemble Moderne de Montréal reçoit une aide de 125 000 $ alors que la salle Le Diamant de Québec bénéficie d’une somme de 150 000 $. La salle de concert Au Vieux-Treuil d’Havre-Aubert aux Iles-de-la-Madeleine recevra un peu plus de 36 000 $ alors que l’Espace Go de Montréal obtient un peu plus de 28 000 $.