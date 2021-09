Salles de spectacle, plateaux et cinémas à pleine capacité

Les salles de spectacle, amphithéâtres, plateaux de tournages et cinémas pourront accueillir des spectateurs à pleine capacité dès le 8 octobre prochain. Le ministre de la Santé et de Services sociaux, Christian Dubé, et son homologue de la Culture, Nathalie Roy, ont fait l’annonce de ces importants assouplissements jeudi en point de presse.

Marissa Groguhé La Presse

Comme une « bouffée d’air » pour le milieu des arts, selon les mots de la ministre de la Culture, le gouvernement donne désormais la permission aux lieux culturels de ne plus limiter leurs capacités d’accueil. « On va pouvoir revivre avec beaucoup d’émotions l’énergie d’une salle de spectacle pleine, ce qui ne s’est pas vu depuis plus de 19 mois », a assuré Nathalie Roy.

Les plateaux de tournage (par exemple d’émissions de variétés) seront soumis aux mêmes règles et pourront ainsi accueillir du public sans restriction.

Le passeport vaccinal est évidemment toujours requis dans chacun de ces lieux et le port du masque devient obligatoire en tout temps (sauf pour manger ou boire), alors qu’il ne l’était plus après les derniers assouplissements.

« Il n’y a pas eu d’éclosions dans les salles de spectacle, il n’y a pas eu d’éclosions sur les plateaux de tournages », a affirmé le Dr Horacio Arruda pour expliquer ces nouveaux allégements dans les consignes sanitaires.

La ministre de la Culture a également annoncé des assouplissements pour les activités d’harmonies, d’orchestres et de chorales, qui pourront désormais avoir jusqu’à 100 personnes sur scène (plutôt que 25). Des mesures de distanciation s’appliqueront aux chanteurs et musiciens avec des instruments à vent, pour éviter la dispersion de gouttelettes.

Les évènements musicaux dans des amphithéâtres comme le Centre Bell n’auront ainsi plus à se plier à quelconque restriction d’accueil, à condition que tous les spectateurs aient des places assises, ont précisé les représentants gouvernementaux jeudi lors de leur point de presse.

La capacité d’accueil des salles de spectacle avec des places assises assignées était jusqu’alors de 7500 spectateurs. L’auditoire devait être divisé en sections indépendantes de 500 personnes, avec une distance d’un siège entre les spectateurs de résidences différentes, et le masque pouvait être retiré une fois assis.

Dans les cinémas, toujours sur présentation du passeport vaccinal, un maximum de 500 personnes par salle était admis. Les ciné-parcs pouvaient accueillir 5000 spectateurs par représentation.

Sur les sites extérieurs, la capacité d’accueil actuelle est de 15 000 personnes, avec des sections de 500 personnes. Lorsque des places assises sont assignées, ces sections ne seront plus mandataires.

Dans les cas où les évènements n’ont pas de places assignées, le respect des mesures sanitaires est requis en tout temps. Après quelques évènements tenus avec succès ces dernières semaines, le festival Osheaga se tiendra ce week-end sur l’Île-Sainte-Hélène.