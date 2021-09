Arts visuels

Un artiste vole les billets faisant partie d’une toile

(Copenhague) Il devait exposer pour l’équivalent de plus de 70 000 euros (104 000 $) de billets de banque collés sur une toile : un artiste danois a finalement décidé de présenter des cadres vides et de garder la petite fortune pour lui, rebaptisant ses œuvres Prends l’argent et tire-toi.