Après une publication sur Facebook la semaine dernière dans laquelle elle a qualifié le vaccin contre la COVID-19 de « grosse marde », la comédienne Anne Casabonne a partagé une vidéo où elle annonce « prendre une pause ».

Marissa Groguhé La Presse

« Dans ce brouhaha, j’ai décidé de prendre la parole à mon tour », a commencé l’artiste, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook personnel. Ce « brouhaha », c’est la controverse soulevée par sa publication du 16 septembre dernier. Elle y affirmait ne pas avoir confiance en la vaccination, et qualifiait François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé de « clowns ».

Walmart s’est ensuite publiquement dissocié d’Anne Casabonne, qui a été porte-parole de ses pharmacies affiliées, pour ses propos anti-vaccin.

L’actrice n’a pas publié cette mise au point pour se rétracter. « Comment ça se fait qu’on essaie de me dire qu’il faut que je me dénigre, tantôt que j’en ai peur, tantôt que ci et tantôt que ça », dit-elle notamment dans la vidéo de deux minutes.

Elle a un peu révisé son discours en disant qu’elle aurait surtout dû insister sur le fait « qu’on se sert du statut vaccinal pour faire de la marde ».

« En 2021, j’ai décidé de prendre une pause, de me retirer du métier. En tant que comédienne ça ne me tente pas de favoriser une partie du public plutôt qu’une autre par rapport à leur statut vaccinal. […] Ça me tente pas », a-t-elle conclu, disant ne pas avoir envie de « division ».