Participer pleinement à la rentrée culturelle avec 30 $ en poche, c’est possible. Voici de quoi remplir votre mois de septembre sans vider votre portefeuille.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Notre 5 septembre : Christian Dior au musée McCord

Gratuit (tarif ordinaire de 19 $).

Le 5 septembre, premier dimanche du mois, sera l’occasion de franchir la porte de certains musées montréalais sans piger dans sa poche. Direction musée McCord, par exemple, où les modèles et les tenues de l’exposition Christian Dior seront remballés le 26 septembre. Les aficionados de mode et de luxe doivent réserver un billet rapidement. Il faut du même coup jeter un œil à la grande rétrospective consacrée à notre collègue, Chapleau — Profession : caricaturiste, ainsi qu’à l’exposition extérieure Tous ensemble, une vingtaine de photographies grand format qui explorent un siècle de rassemblements à Montréal.

Toujours dans notre portefeuille : 30 $.

Notre 7 septembre : de l’humour entre adultes à L’Abreuvoir

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES SOIRÉES HUMOUR GHB La série Humour GHB, animée par JF Denommée

Tous les mardis jusqu’en décembre.

10 $ à la porte.

Le nom de la série d’évènements, Humour GHB, donne le ton. « GHB » pour gore, hard et brutal. Chaque mardi à 20 h, une délégation d’humoristes supervisés par l’animateur JF Denommée repousse les limites du bon goût auprès du public — consentant — de l’Abreuvoir. Des figures connues comme Rosalie Vaillancourt, Martin Petit, Stéphane Fallu, Martin Perizzolo et Thomas Levac s’y sont déjà risqués aux gags grivois et aux tentations trash. Du côté des comedy clubs montréalais, le Terminal présente en septembre Richardson Zéphir, Rolly Assal et Michelle Desrosiers en rodage pour au maximum un billet de 20 $. Il faut en outre prévoir 5 $ de plus pour fréquenter les soirées du Bordel. Dans tous les cas, il vaut mieux réserver tôt. Sans blague.

Toujours dans notre portefeuille : 20 $.

Du 8 au 19 septembre : les concerts extérieurs des Francos et du Jazz

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le quatuor de Bleu Jeans Bleu

Gratuit.

Exercice trop périlleux et trop cruel que de discriminer un seul artiste parmi les dizaines de concerts extérieurs qui composent les versions allégées des Francos, du 8 au 12 septembre, et du Festival de jazz, du 15 au 19 septembre. Il vaut mieux consulter la programmation et réserver rapidement ses accès gratuits, offerts en nombre limité. Klô Pelgag, Bleu Jeans Bleu, Cœur de pirate, Alaclair Ensemble, Koriass, Fouki, Marie-Mai, Daniel Lanois, Beyries, Teke::Teke, Socalled, Elisapie, Guy Bélanger, Basia Bulat, Ghostly Kisses, Plants and Animals et d’autres talents canadiens fouleront l’une des scènes du Quartier des spectacles.

Toujours dans notre portefeuille : 20 $.

Notre 18 septembre : une heure du conte avec David Goudreault

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Goudreault

Gratuit.

La pandémie aura au moins eu de bon un virage numérique pérenne pour de nombreuses institutions culturelles. Cet automne aussi, il fera bon aller à la pêche en ligne pour faire le plein d’évènements gratuits. Entre mille offres virtuelles, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) propose chaque samedi une heure du conte virtuelle. Le 18 septembre à 10 h 30, David Goudreault fera la lecture de son album jeunesse La réparation de mes parents, qui traite avec délicatesse et poésie d’une séparation. Toujours grâce à l’internet, les plus vieux préféreront peut-être la leçon de cinéma du réalisateur britannique Daniel Gray (t.o.m., Teeth, Hide), présentée le 16 septembre à 16 h sur la page Facebook de la Cinémathèque dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation.

Toujours dans notre portefeuille : 20 $.

Notre 24 septembre : parcours poétique innu au FIL

IMAGE FOURNIE PAR MÉMOIRE D’ENCRIER Nin Auass/Moi l’enfant

Gratuit.

Du 24 septembre au 3 octobre, le Festival international de littérature (FIL) propose une foule d’activités gratuites ou à peu de frais en salle et en ligne : contes, spectacles, rencontres, etc. Parmi celles-ci, un parcours poétique décliné en trois expositions inspirées de l’anthologie Nin Auass/Moi l’enfant. Les écrivaines Joséphine Bacon et Laure Morali ont accompagné des enfants de 10 communautés innues du Québec dans l’écriture de poèmes, qui ont par la suite été illustrés par Lydia Mestokosho-Paradis. Les textes et les images, auxquels s’ajouteront des extraits audio, seront présentés tout au long du FIL au Jardin d’art de la Grande Bibliothèque, au parvis du Musée d’art contemporain de Montréal et à la Maison Théâtre.

Toujours dans notre portefeuille : 20 $.

Notre 26 septembre : ­­­­­­­Backxwash à POP Montréal

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Backxwash

10 $.

Un concert de la plus récente lauréate du prix Polaris pour 10 $, la veille du couronnement d’une nouvelle gagnante ? C’est possible grâce à Pop Montréal, qui a invité Backxwash et des artistes surprises à se produire à l’Entrepot77, le 26 septembre à 18 h 30. Le projet de la rappeuse zambo-canadienne Ashanti Mutinta, qui amalgame des influences pop, heavy metal et post-rock, a pris son envol avec un premier album studio, God Has Nothing to Do with This Leave Him Out of It. Le concert de la Montréalaise d’adoption représente une rare occasion, puisque la musicienne trans et queer pourrait vite devenir fort occupée à l’étranger dans un monde – doigts croisés – post-pandémie.

Toujours dans notre portefeuille : 10 $.

Notre 28 septembre : Maria Chapdeleine au grand écran

PHOTO FOURNIE PAR MK2 | MILE END Sara Montpetit, dans une scène de Maria Chapdelaine

Environ 7 $ + taxes le mardi (8 $ avec les taxes).

Il suffit de patienter au mardi suivant la sortie du long métrage Maria Chapdeleine pour profiter de prix doux dans de nombreux cinémas — les Cineplex et les Guzzo, par exemple — de la métropole. Pourquoi ne pas en profiter pour regarder sur grand écran le plus récent opus de Sébastien Pilote ? Cette nouvelle adaptation du roman du terroir (ou exotique pour les Français) de Louis Hémon, écrit au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1912-1913, met en vedette la jeune actrice et écologiste Sara Montpetit dans le rôle-titre au côté d’Antoine Olivier Pilon, de Sébastien Ricard et d’Émile Schneider.

Toujours dans notre portefeuille : 2 $, de quoi s’acheter quelques bonbons pour le visionnement.

Nos calculs ne prennent pas en compte de possibles frais de service. Les prix peuvent varier.