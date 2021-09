Petit guide pour renouer avec le monde culturel

Les retrouvailles Osheaga

Osheaga en mode allégé et automnal ? Volontiers ! Pour ses « retrouvailles », le populaire festival de l’île Sainte-Hélène se tiendra durant le week-end du 1er au 3 octobre. En tête d’affiche de la programmation toute canadienne, les fiertés montréalaises Charlotte Cardin et Half Moon Run ainsi que la Torontoise Jessie Reyez. Avec deux scènes uniquement et une capacité d’accueil limitée, Osheaga présentera environ dix spectacles par jour pendant trois jours. July Talk, Haviah Mighty, Geoffroy, Valence, Jessia, Bülow, Isabella Lovestory, Faouzia, Odie, grandson, JJ Wilde, Soran et Zach Zoya sont aussi attendus au parc Jean-Drapeau.

Marissa Groguhé, La Presse

Les laissez-passer journaliers coûtent 85 $ et ceux pour le week-end, 245 $.

Le Festival du nouveau cinéma fête ses 50 ans

PHOTO FOURNIE PAR MK2 MILE END Une scène du film Bootlegger de Caroline Monnet

Le plus vieux des festivals de cinéma montréalais célèbre son demi-siècle et est toujours aussi ancré dans son époque. Ainsi, le long métrage Bootlegger de l’artiste d’origine algonquine Caroline Monnet ouvrira cette édition qui aura lieu du 6 au 17 octobre. En clôture, on verra le film d’animation Archipel de Félix Dufour-Laperrière. Deux titres bien connus des cinéphiles sont annoncés pour la section Temps Zéro : The Amusement Park, de George Romero, et Hiroku the Goblin, de Shin’ya Tsukamoto. Envie de revoir Mulholland Drive, de David Lynch ? Il sera projeté en présentation spéciale, tout comme Possession, d’Andrzej Żuławski, Atanarjuat (ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ), de Zacharias Kunuk, et La vie rêvée, de Mireille Dansereau, en version restaurée par Elephant (séance gratuite).

André Duchesne, La Presse

No Time to Die : enfin le nouveau James Bond !

Oh qu’il s’est fait attendre, le nouveau James Bond ! Depuis 2019, en fait, pour la sortie du 25e long métrage de la série de ses aventures. Encore en train de siroter une vodka martini (au shaker, pas à la cuillère) sur une plage ? Mais non, c’est qu’un changement de réalisateur puis la pandémie ont forcé le report de la diffusion du film. Cette fois est la bonne avec une première mondiale le 28 septembre à Londres. Dans le film réalisé par Cary Joji Fukunaga, Bond fait la découverte d’un dangereux ennemi en se portant au secours d’un scientifique. Lashana Lynch, Rami Malek, Léa Seydoux et Christoph Waltz entourent Daniel Craig, qui incarne Bond pour la cinquième et dernière fois. Sortie le 8 octobre.

André Duchesne, La Presse

L’orangeraie, l’opéra

PHOTO PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’auteur Larry Tremblay, le compositeur Zad Moultaka et la metteuse en scène Pauline Vaillancourt travaillent depuis des mois sur l’adaptation du roman L’orangeraie.

Après avoir reçu une pluie d’éloges lors de ses nombreuses représentations au théâtre, voilà que la pièce L’orangeraie sera adaptée en opéra par la compagnie lyrique Chants Libres, le Nouvel Ensemble Moderne et Hexagram-UQAM. Le dramaturge Larry Tremblay signe lui-même le livret tandis que la mise en musique est l’œuvre du Libanais Zad Moultaka. Le spectacle raconte l’histoire des frères jumeaux Amed et Aziz, dont le destin est scellé par la mort de leurs grands-parents, tués par un obus au milieu des orangers. Les 19, 20 et 21 octobre au Monument-National de Montréal. Puis, les 5 et 6 novembre au Diamant de Québec.

Stéphanie Morin, La Presse

Les 100 ans du musée McCord

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE MCCORD Couverture pour chien et arceau décoratif de harnais, œuvre d’un artiste déné réalisée entre 1900 et 1915

Pour fêter son centenaire, le musée McCord présente une série d’expositions cet automne à l’image du tissu social et historique de Montréal. Avec notamment, depuis le 25 septembre, un tout nouveau déploiement permanent intitulé Voix autochtones d’aujourd’hui – Savoir, trauma, résilience, qui comprend une centaine d’objets de la collection du musée et 80 témoignages vidéo de membres des 11 nations autochtones du Québec.

Éric Clément, La Presse

Pointe-à-Callière : Place au cirque !

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DE POINTE-À-CALLIÈRE Tête du Dralion, du Cirque du Soleil, un amalgame entre le dragon mythique et le lion du théâtre acrobatique chinois

Le Québec, et notamment Montréal, a acquis une réputation internationale pour les arts du cirque. Bon nombre de compagnies, écoles, lieux de diffusion et festivals y ont émergé. L’exposition du musée de Pointe-à-Callière va explorer ce foisonnement du cirque québécois contemporain, avec plus de 350 objets – costumes, décors, œuvres d’art, accessoires, maquettes, équipement d’entraînement ou d’arrière-scène. Ainsi que des archives photo, vidéo, des activités interactives et une ambiance sonore et lumineuse très circassienne. L’exposition sera présentée du 13 octobre au 6 mars.

Éric Clément, La Presse

MNBAQ : Lemoyne

PHOTO RICHARD-MAX TREMBLAY, MACM, FOURNIE PAR LE MNBAQ Bleu, de la série Noms, 1983, Serge Lemoyne, acrylique sur toile, 204 x 137 x 6,5 cm. Collection Lavalin du Musée d’art contemporain de Montréal. © Succession Serge Lemoyne/SOCAN (2021).

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) rendra hommage au peintre Serge Lemoyne (1941-1998) à l’automne et à l’hiver. L’exposition Lemoyne. Hors jeu sera présentée du 28 octobre au 9 janvier. On y retrouvera bien sûr des œuvres iconiques de sa série Bleu-blanc-rouge, réalisées en hommage au sport national des Québécois, mais aussi aux couleurs des drapeaux français, britannique, américain, canadien et québécois. Ainsi qu’une centaine d’œuvres illustrant la multiformité de sa carrière, son apport singulier à l’histoire de l’art québécois et sa grande liberté d’action vis-à-vis des académismes de tout acabit.

Éric Clément, La Presse

Kaytranada au Piknic Électronik

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Kaytranada

La supervedette de la musique électro Kaytranada donnera deux spectacles au parc Jean-Drapeau les 7 et 8 octobre – mais il ne reste des billets que pour le premier soir. Le natif de Saint-Hubert fait un arrêt à Montréal dans le cadre de sa nouvelle tournée automnale. C’est la première fois qu’il se produira dans le cadre du Piknic Électronik, qui clôt ainsi sa saison en grand.

Josée Lapointe, La Presse