(Los Angeles) Critiqué pour avoir prétendu que les jeunes n’avaient pas besoin de se vacciner contre la COVID-19, le comédien américain Joe Rogan, dont la balado est écoutée par des millions de personnes, a annoncé mercredi avoir été testé positif au coronavirus.

Agence France-Presse

Joe Rogan a raconté sur Instagram qu’il avait été testé positif après avoir présenté des symptômes modérés de la maladie au retour d’un voyage en Floride, frappée par une hausse des cas provoquée par le très contagieux variant Delta.

Il a ajouté avoir pris des médicaments pour se soigner y compris de l’ivermectine, un antiparasitaire plébiscité dans certains milieux malgré l’absence de preuves de son efficacité contre le virus.

Sa très populaire balado, The Joe Rogan Experience (récemment racheté par Spotify), accueille régulièrement d’autres comédiens ainsi que des intellectuels, des journalistes et des sportifs pour parler de tous les sujets, depuis les soucoupes volantes aux drogues psychédéliques en passant par le fitness. Le contrat signé avec Spotify représenterait 100 millions de dollars, selon des informations de presse.

Mais il s’attire régulièrement des critiques, accusé d’offrir une plateforme aux théories du complot et à de la désinformation. Joe Rogan a été publiquement tancé par la Maison-Blanche cette année pour avoir suggéré que les jeunes gens n’avaient pas besoin d’être vaccinés contre la COVID-19.

« Si vous avez genre 21 ans et que vous me demandez “est-ce que je dois me faire vacciner ?” je vous dirais “non” », avait-il lancé. « Si vous êtes en bonne santé et que vous faites du sport tout le temps et que vous êtes jeunes et que vous vous nourrissez bien, je ne pense pas que vous deviez vous inquiéter de ça ».

Joe Rogan n’a pas expliqué publiquement s’il avait ou non été vacciné contre le virus.