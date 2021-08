Émissions inédites, nouveaux animateurs, réajustements de formule : coup d’œil sur les changements qui attendent les auditeurs radio cet automne

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

L’effet Normandeau

98,5

En semaine de 10 h à midi

L’ex-politicienne et commentatrice Nathalie Normandeau a hérité du créneau laissé vacant par le départ forcé d’Isabelle Maréchal après 17 ans au micro du 98,5 et 13 ans à la barre d’Isabelle. Depuis le 16 août, l’émission d’affaires publiques L’effet Normandeau traite des enjeux politiques et sociaux de l’heure, non sans commentaires éditoriaux, sur l’ensemble du réseau Cogeco. « Je veux que l’émission devienne un lieu de débat public », avait confié l’animatrice à La Presse à la fin du printemps. L’ex-ministre libérale, accusée de corruption dans la foulée de la commission Charbonneau, a vu les chefs tomber à l’automne 2020 après qu’elle eut bénéficié d’un arrêt du processus judiciaire. Elle n’en est pas à sa première expérience devant le micro. En 2015 et 2016, elle a donné la réplique à Éric Duhaime sur les ondes de la station de Québec FM93.

Aujourd’hui l’histoire avec Maxime Coutié

ICI Première

Du lundi au jeudi de 20 h 30 à 21 h

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Maxime Coutié

Le journaliste Maxime Coutié prend la barre cet automne d’Aujourd’hui l’histoire, populaires capsules rétrospectives autour d’« un fait, un évènement ou une idée qui a marqué l’histoire », rehaussées par la riche collection d’archives de Radio-Canada. « Je compte y mettre toute ma passion et toute mon énergie pour en faire le rendez-vous incontournable des amateurs d’histoire », a indiqué l’animateur dans un communiqué lors de sa nomination. Son prédécesseur, Jacques Beauchamp, a tiré sa révérence après avoir animé plus de 1000 émissions en six ans. Tous les jeudis à 21 h dès le 2 septembre, ce dernier pilotera la nouvelle émission Parcours, des entretiens d’une heure avec des personnalités qui mènent ou ont mené des vies riches.

Réfléchir à voix haute avec Jean-Philippe Pleau

ICI Première

Les dimanches de 19 h à 20 h

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Philippe Pleau en compagnie du regretté Serge Bouchard en 2017

Jean-Philippe Pleau, naguère indissociable du regretté Serge Bouchard à la coanimation de C’est fou, conserve la case horaire du dimanche soir. Son nouveau projet radiophonique, Réfléchir à voix haute, ne devrait pas déstabiliser les auditeurs qui aiment cogiter. On y promet un espace « rempli d’idées et de réflexions ». Tous les mois, un nouveau coanimateur issu des champs de la pensée joindra le sociologue durant une heure. La première émission donnera à entendre le biologiste, vulgarisateur et humoriste Boucar Diouf.

Racines country avec Jean-François Breau

ICI Musique

Les dimanches de 14 h à 16 h

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Breau

La nouvelle émission musicale conduite par Jean-François Breau est présentée comme « un voyage sur la route du country traditionnel, avec des détours assumés par le folk d’ici et d’ailleurs, le néo-country et le bluegrass ». Au menu : des anecdotes, des classiques et des découvertes. Avant que ce mandat automnal lui soit confié, l’ex-Don Juan avait fait un passage remarqué à titre d’animateur invité à La chaîne musicale, sur ICI Musique, en novembre et décembre 2020.

Nouveaux sons avec Nicolas Ouellet

ICI Musique

Du lundi au mercredi, et le vendredi, de 22 h à minuit

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Nicolas Ouellet

L’animateur Nicolas Ouellet officie au micro d’une toute nouvelle émission musicale sous le signe de la diversité et du métissage. Nouveaux sons fera la part belle aux talents émergents, et s’inscrit donc dans la continuité de Tout neuf, où le mélomane a fait partager ses découvertes durant l’été. « Ici, les genres musicaux sont décloisonnés et invitent le corps et le cœur à se laisser porter par ces nouveaux sons », assure-t-on.